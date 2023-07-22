DSÖ: Dünya nüfusunun yarısı dang virüsü riski altında

Velayudhan ayrıca vakalardaki yükselişi nedeni olarak iklim değişikliğini işaret etti.
DSÖ Tropikal Hastalıklar Birim Başkanı Velayudhan, dünya nüfusunun yarısının, sivrisinek ısırığıyla bulaşan ve şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral hastalık ‘dang humması’ riski altında olduğunu duyurdu.
Her koşulda hastalık riski var
Velayudhan, sivrisineklerin hem kuraklıkta, hem de sağanak yağış ve selin meydana geldiği durumlarda hayatta kalabildiğine dikkat çekerek, dang virüsü riskinin her koşulda artış gösterdiğini belirtti.
DSÖ’den söz konusu hastalığa ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Dang hummasının spesifik bir tedavisi yoktur ve doğrudan bir ilaç müdahalesi de mevcut değildir. Hastalık genellikle ateş ve ağrıyı tedavi eden ilaçlarla tedavi edilir. Bir dang humması testinin güvenilir bir sonuç vermesi iki ila üç gün sürer.”