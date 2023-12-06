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Dünya

DSÖ Gazze için Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderen Guterres'e destek verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, görev süresi boyunca Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’na bağlı yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi ve ateşkesin sağlanması için Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i desteklediğini bildirdi.

22:27 - 6/12/2023 Çarşamba
AA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus X sosyal medya platformundan, Guterres'in BM Şartı'ndaki 99. maddesine atıfta bulunarak BMGK'ya gönderdiği mektuba ilişkin paylaşımda bulundu.

"Genel Sekreter Guterres'in Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği, 99. maddeyi hatırlatan ve ateşkes çağrısı yapan mektubunu destekliyorum."
ifadelerini kullanan Ghebreyesus, Gazze'nin sağlık sisteminin tamamen çökmek üzere olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, sağlık için barışa ihtiyacın olduğunu da vurguladı.

Mektupta Genel Sekreter Guterres, "8 haftadan fazladır süren İsrail-Hamas düşmanlığının korkunç insani acılara" neden olduğunu belirtmişti.

Guterres, uluslararası toplumun Gazze'de şiddetin daha da artmasını önleme ve krizin sonlanması için etkisini kullanma sorumluluğu olduğuna işaret ederek,
"Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil."
ifadelerini kullanmıştı.

BB Şartı 99. maddesi, BM Genel Sekreteri'ne, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit ettiğini düşündüğü herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi üyelerinin dikkatine getirme yetkisi veriyor.



#Birleşmiş Milletler
#DSÖ
#İsrail
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