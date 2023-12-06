DSÖ Gazze için Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderen Guterres'e destek verdi

Guterres, uluslararası toplumun Gazze'de şiddetin daha da artmasını önleme ve krizin sonlanması için etkisini kullanma sorumluluğu olduğuna işaret ederek,

"Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil."