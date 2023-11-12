DSÖ: Gazze'deki Şifa Hastanesi ile irtibat kesildi! Kaçmak isteyenlere ateş açılıyor

600 yaralı ve hasta ölümle karşı karşıya.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, resmi sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Hastanenin sürekli saldırılara maruz kaldığına dair korkunç haberlerle birlikte, durumun oldukça ürkütücü ve endişe verici olduğunu aktardı.
Hastaneden kaçmak isteyenlere ateş açılıyor!
DSÖ'nün gelişmelerden oldukça endişe duyduğunu belirten Ghebreyesus, Gazze'de insanların hayatlarını kurtarmanın tek yolunun derhal insani ateşkes ilan edilmesi olduğu ve bu yönde çağrılarını yinelediğini belirtti.
Ghebreyesus şu ifadelere yer verdi: