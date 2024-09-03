DSÖ: Gazze'nin merkezinde çocukların çoğu gün sonuna kadar çocuk felci aşısı olacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde devam eden çocuk felci aşılama kampanyasına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.





1 Eylül'de başlayan kampanya kapsamında 161 binden fazla çocuğun aşı olduğunu bildiren Ghebreyesus, "Kampanya üçüncü gününde devam ediyor. Gazze'nin merkezinde aşı olmayan çocukların çoğunluğu gün sonuna kadar aşılanmış olacak." ifadesini kullandı.

DSÖ ekiplerinin devam eden yerinden edilmelere rağmen hiçbir çocuğun göz ardı edilmemesi için kararlılıkla çalıştığını vurgulayan Ghebreyesus, tüm taraflara aşılamanın olduğu bölgelerde "çatışmalara insani ara verme" taahhütlerine uymaya devam etme çağrısında bulundu.





Ghebreyesus, "Gazze'deki çocukların daha sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmesi için kalıcı barış çağrısında bulunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aşılama kampanyası iki turlu olacak

DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatmıştı.





DSÖ, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah'ta 1 Eylül'de başlayan aşılama kampanyasının 4 Eylül'e kadar süreceğini açıklamıştı.

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası 31 Ağustos akşamı başlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, çocuk felci aşılama kampanyasının "iki turlu" olacağını bildirmişti.

Peeperkorn, "Elde edilen ilk veriler, kampanyanın başladığı ilk günde (1 Eylül) 86 bin 600, ikinci gününde ise 74 bin 430 çocuğun aşılandığını gösteriyor. Böylece iki günde ulaşılan 10 yaş altı çocuk sayısı 161 bine ulaşırken, tahmini hedef olan 156 bin 500 çocuğa ulaşılmış oldu." ifadelerini kullanmıştı.





Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.







