DSÖ heyeti Vuhan'a ulaştı: Koronavirüsün kaynağını araştıracaklar

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerinin araştıracak araştırmacı heyeti, virüsün ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentine ulaştı.
Heyet üyeleri varışta yapılan Kovid-19 testinin ardından karantinaya alındı.
14 GÜN KARANTİNA
Araştırmacılar 14 günlük karantina sürecinde Çinli yetkilerle yapacakları çevrim içi toplantılarla çalışmalarına başlayacak.
Heyetin araştırmasının kapsamının ne olacağı, kanıt toplayıp toplamayacakları konusunda bilgi verilmedi.
GEÇEN HAFTA GERİ DÖNMÜŞLERDİ
DSÖ heyeti, geçen hafta Çin'e gitmiş, Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.
Çin daha önce, ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin nisan ayında DSÖ'ye yaptığı uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye ihracat kısıtlamaları getirmişti.