Dünya DSÖ heyeti Vuhana ulaştı Koronavirüsün kaynağını araştıracaklar
ASYA

DSÖ heyeti Vuhan'a ulaştı: Koronavirüsün kaynağını araştıracaklar

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerinin araştıracak araştırmacı heyeti, virüsün ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentine ulaştı.

Haber Merkezi AA
DSÖ ekibi Kovid-19'un kökenini incelemek üzere Vuhan'da.
DSÖ ekibi Kovid-19'un kökenini incelemek üzere Vuhan'da.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerinin araştıracak araştırmacı heyeti, virüsün ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentine ulaştı.

Heyet üyeleri varışta yapılan Kovid-19 testinin ardından karantinaya alındı.

14 GÜN KARANTİNA

Araştırmacılar 14 günlük karantina sürecinde Çinli yetkilerle yapacakları çevrim içi toplantılarla çalışmalarına başlayacak.

Heyetin araştırmasının kapsamının ne olacağı, kanıt toplayıp toplamayacakları konusunda bilgi verilmedi.

GEÇEN HAFTA GERİ DÖNMÜŞLERDİ

DSÖ heyeti, geçen hafta Çin'e gitmiş, Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

Çin daha önce, ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin nisan ayında DSÖ'ye yaptığı uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Çin koronavirüsün kökenini araştıran bilim heyetinin ülkeye girişine izin vermedi
KORONAVİRÜS
Çin koronavirüsün kökenini araştıran bilim heyetinin ülkeye girişine izin vermedi

Çin'de 8 ay sonra koronavirüsten ilk ölüm
KORONAVİRÜS
Çin'de 8 ay sonra koronavirüsten ilk ölüm
Abone Ol Google News
Kıyamet koptu gelin!

Kıyamet koptu gelin!

Minare trafonun üzerine devrildi mahallenin elektrikleri kesildi.
Gözü yerinde tutmaya çalışıyoruz

'Gözü yerinde tutmaya çalışıyoruz'

Yastık savaşı yaparken kırılan avize gözünü parçaladı.
Galatasarayda kritik gün

Galatasaray'da
kritik gün

Mustafa Cengiz ve Fatih Terim bir araya geldi.

​Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki operasyonda ilginç bilgiler ortalığa döküldü.

Yüzde 95'i tamam

Yüzde 95'i tamam

​Taksim'de yapılan caminin genel inşaatında sona gelindi.
Akılalmaz hileler var

Akılalmaz hileler var

​Her derde deva ama fırsatçılar insan sağlığını hiçe sayıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.