DSÖ heyeti Vuhan'a ulaştı: Koronavirüsün kaynağını araştıracaklar

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Kısıtlamada bagajda yakalanan yolcu: İkinci kez ceza yememek için böyle bir yola başvurdum ama yakalandık

Ankara'da yılbaşı gecesi sokak kısıtlamasını ihlal edip, taksinin bagajında yolculuk yaparken polisin kontrol noktasında yakalanarak ceza uygulanan Şenol Gülkafa, konuştu. Gülkafa, daha önce de kısıtlamaya uymadığı için ceza yediğini belirterek, "İkinci kez ceza yememek için böyle bir yola başvurdum; ama yakalandık" dedi.