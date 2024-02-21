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Dünya

DSÖ İsrail'in vahşetini böyle duyurdu: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi

Terör devleti İsrail'in soykırım saldırıları nedeniyle harabeye dönen Gazze'de sağlık ve insani durumun kötüleşmeye devam ediyor. 29 binden fazla insanın öldüğünü ve daha fazlasının yaralandığını hatırlatan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin bir ölüm bölgesi haline geldiğini ve büyük bir kısmının imha edildiğini bildirdi.

18:36 - 21/02/2024 Çarşamba
AA
Tedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin bir ölüm bölgesi haline geldiğini ve büyük bir kısmının imha edildiğini bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki sağlık ve insani durumun kötüleşmeye devam ettiğinin altını çizen Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının son 3 günde Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesine yönelik acil durum operasyonları gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Gazze ölüm bölgesi haline geldi"

İsrail'in ablukası ve saldırıları altındaki hastanede hala yaklaşık 130 hasta ile en az 15 doktor ve hemşire bulunduğunu dile getiren Ghebreyesus, hastanede yoğun bakım ünitesinin artık çalışmadığını ve DSÖ'nün hastaların başka hastanelere transferine yardımcı olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi. Bölgenin büyük bir kısmı imha edildi. 29 binden fazla insan öldü ve daha fazlası yaralandı. Şiddetli yetersiz beslenme, savaşın başlamasından bu yana hızlı şekilde arttı." dedi.

Gazze'de artık ateşkese ihtiyacın olduğuna işaret eden Ghebreyesus, buraya sınırsız insani yardım ulaştırılmasının da önemine dikkati çekti.



#Gazze
#DSÖ
#Tedros Adhanom Ghebreyesus
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