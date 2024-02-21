DSÖ İsrail'in vahşetini böyle duyurdu: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamlarında can kaybı 30 bine yaklaşırken yapılan bir araştırma tablonun daha da korkunç boyutlara ulaşacağını gözler önüne serdi. İngiltere ve ABD üniversitelerinde yapılan araştırmaya göre mevcut durumun devam etmesi halinde ölü sayısının 58 bin 260'a, saldırıların şiddetinin artması halinde ise salgın hastalıklarla birlikte ölenlerin sayısının 85 bini aşacağı öngörülüyor.