DSÖ: Nasır Hastanesine iki günlük engellemelerin ardından eriştik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, bir süredir İsrail askerlerinin kuşatması altındaki Nasır Hastanesine iki günlük engellemelerin ardından DSÖ ve ortaklarının girişine izin verildiğini bildirdi.

Ghebreyesus, sosyal medya platformundan Nasır Hastanesindeki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

DSÖ ve ortaklarının, Nasır Hastanesine iki gün boyunca girişlerinin engellenmesinin ardından dün giriş yapılmasına izin verildiğini belirten Ghebreyesus, kritik durumdaki 14 hastanın tahliyesinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ghebreyesus, "Nasır Hastanesinde 180'den fazla hasta ile 15 doktor ve hemşire bulunuyor. Hastanede hala ciddi gıda, temel tıbbi malzeme ve oksijen sıkıntısı yaşanıyor. Hastaneden bazı hayat kurtaran makinelerin bakımını yapan jeneratör dışında musluk suyu ve elektrik yok." ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü, Filistin Kızılayı, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) ve diğer ortaklarının, acil bakıma ihtiyacı olan tüm hastaların hayat kurtarıcı sevklerine devam etmek için sürekli ve güvenli erişime ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.



