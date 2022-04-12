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Dünya DSÖ Ukraynada sağlık merkezlerine saldırıların sayısı 108e yükseldi
AVRUPA

DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine saldırıların sayısı 108'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da şimdiye kadar sağlık merkezlerine 108 saldırı yapıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
DSÖ: Ukraynada sağlık merkezlerine saldırıların sayısı 108e yükseldi
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Birleşmiş Milletlerin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Sözcüsü Bhanu Bhatnagar, bölgede sağlık sisteminin geldiği son durum ve tıbbi yardımlara dair son gelişmeleri aktardı.

Bhatnagar, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana DSÖ Sağlık Hizmetlerine Yönelik Saldırıları Takip Sistemi'nin ülkedeki sağlık merkezlerine 108 saldırıyı doğruladığını kaydetti ve bu saldırılarda en az 73 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

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En çok yardım ihtiyacı doğu ve kuzey kentlerde

DSÖ'nün tıbbi malzeme yardımını sürdürdüğünü vurgulayan Bhatnagar, şimdiye kadar bölgeye 216 ton acil durum ve tıbbi malzeme yolladıklarını belirtti.

Bhatnagar, bu yardımların 122 tonunun, savaştan en fazla etkilenen doğu ve kuzey kentlerine ulaştırıldığının altını çizdi.

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Başkent Kiev'deki DSÖ ofisinin yeniden açılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Bhatnagar, "Başkentte olmamız son derece önemli. Böylece komşu bölgelere ulaşarak buradaki tıbbi ihtiyaçları karşılayabilir ve hükümet yetkilileriyle daha sık temas içinde olabiliriz." dedi.

Bhatnagar ayrıca, savaştan yoğun olarak etkilenen Dnipro'daki faaliyet merkezlerini genişletmeyi planladıklarının altını çizdi.

Ukrayna'da tıbbi yardımların süreceğini vurgulayan Bhatnagar, ilerleyen günlerde bazı hastanelere 15 jeneratör ve 20 ambulans temin edileceğini kaydetti.

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Dünya Gıda Programından 590 milyon dolar yardım çağrısı

Bhatnagar, an itibarıyla 300 sağlık merkezinin çatışma hattında olduğunu, 1000'in üzerinde merkezin ise çatışmalar nedeniyle boşaltıldığını, bu bölgelerde sağlık hizmetlerinin aksadığını bildirdi.

Öte yandan, Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da krizden etkilenen 3,1 milyon kişiye 3 ay boyunca gerekli ayni ve nakdi yardımların sağlanması için 590 milyon dolar yardım gerektiği duyuruldu.

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