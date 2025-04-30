DSÖ'den açıklama: "Gazze'deki sağlık riski artıyor"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'ye yaklaşık 2 aydır hiçbir yardım ve tıbbi malzemenin girişinin olmaması nedeniyle sağlıkla ilgili risklerin arttığını bildirdi.

Harris, İsrail'in engellemeleri nedeniyle 2 aya yakın bir süredir insani yardımların ulaşmadığı Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'deki insanların şu anda kesinlikle her şeyden yoksun olduğu bir durum yaşanıyor. Gıda, temiz su, barınma ve ayrıca tıbbi bakıma erişimden yoksunlar." diyen Harris, birçok hastanenin hedef alınmasından dolayı insanların hastaneye gitmekten dahi korktuğunu söyledi.

Harris, hastanedeki doktor ve hemşirelerin, yaralılara yardım edebilmek için ihtiyaç duydukları tüm malzemelerin eksikliğini yaşadığını da belirterek, "Sağlıkçılar kan, herhangi bir sıvı vermek için intravenöz üniteleri, yaraları temizlemek için pamuklu çubuklar ve insanları enfeksiyondan korumak için antibiyotiklerden yoksunlar." diye konuştu. Sözcü Harris, bölgede kaynakların çok kıt olduğunun altını çizdi. Harris, insanların farklı yaralanmalarla hastanelere gittiğini ve bunların tamamında enfeksiyon riskinin çok daha fazla olduğunu anlattı.





"İhtiyacı karşılayacak kadar yatak yok. Sağlıkçılar yaralılara koridorda müdahale etmek zorunda kalıyor"

Gazzelilerin her gün bombardıman altında olduklarını hatırlatan Harris, şöyle devam etti:

"İnsanların travmatik yaralanmalar dediğimiz kemik kırılması, açık ve mikrop kapma riski yüksek yaralanmaları yaşadığı durumlar var. Çünkü insanlar molozların ve toprağın altında. Bu yüzden birçok farklı yara enfeksiyonu riski çok yüksek. Çok zor koşullarda yaşayan insanlar yetersiz beslenmeden muzdaripler. Yeterli gıda alamıyorlar. Çok kalabalıklarda yaşıyorlar, bu yüzden aralarında bulaşıcı hastalıklar çok kolay yayılıyor. İshal ve temiz su eksikliğinden dolayı sıkıntı yaşıyorlar. Bu yüzden tüm bunlar Gazze'deki sağlık risklerini artırıyor."

Gazze'deki hastanelerin çok yoğun ve bunalmış durumda olduğuna vurgu yapan Harris, halihazırda kısmi faaliyet gösteren 21 hastane ve 4 sahra hastanesi olduğunu, bunların hiçbirinin ihtiyaçları karşılayacak kadar yatak kapasitesine sahip olmadığını dile getirdi.

Harris, "Hastaneler, bu yüzden genellikle insanları gerçekten tam olarak iyileşmeden ve bir sonraki hastaları almadan önce çok hızlı bir şekilde evlerine göndermek zorunda kalıyor. Sağlıkçılar, eğer müsait yatak yoksa, çok hasta ve kötü yaralanmış kişilere koridorda müdahale etmek zorunda kalıyor. Bu koşullar altında çok daha fazla insanın yaralanma dolayısıyla ölebileceğini tahmin edersiniz." şeklinde konuştu.





"Her şartta Gazze'de kalmaya devam edeceğiz."

Gazze'ye yardımların ulaşmamasının sağlıkçıların işlerini çok zorlaştırdığını kaydeden Harris, Gazze'de bir DSÖ ekibini ve ateşkes sırasında tıbbi malzemelerle doldurdukları 2 depolarının olduğunu hatırlattı.

Harris, "Gerçekten her şeyimiz tükeniyor. Elimizin altında çok miktarda malzememiz var, malzemelerle dolu 16 tır (Gazze Şeridi sınırında) bekliyor ancak bunları içeri getirmemize izin verilmiyor. Bu, sağlık çalışanlarının her şeyden yoksun olduğu anlamına geliyor. Dibe vurmaya çok yakınız, bu yüzden büyük bir risk var." ifadelerini kullandı.

Her şartta Gazze'de kalmaya devam edeceklerinin altını çizen Harris, Gazze'ye malzeme ulaştırmaktan çok daha fazlasını yaptıklarına işaret etti.

Harris, "Bulaşıcı hastalıkların hangi seviyede olduğunu anlamak için gözetim desteği sağlıyoruz. Ayrıca hastaların tahliyesini organize ediyoruz. Tıbbi malzemeler Gazze'de yaptığımız şeyin kritik bir parçası olsa da tek eylem bu değil." dedi.







