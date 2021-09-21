DSÖ’den Avrupa ülkelerine çağrı: Alkol vergilerini iki katına çıkarın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’da alkollü içecekler üzerindeki mevcut tüketim vergilerinin iki katına çıkarılmasıyla her yıl yaklaşık 10 bin 700 yeni kanser vakası ve 4 bin 850 alkole bağlı kanser ölümünün önlenebileceğini belirtti.

Düzenleme söz konusu olması halinde bundan en çok İngiltere, Rusya ve Almanya’nın fayda sağlayabileceği ifade edildi.

DSÖ: ALKOL NEDEN OLUYOR

DSÖ Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkları Önleme ve Kontrol Ofisi Başkan Vekili Dr Carina Ferreira-Borges, 2020’de Avrupa’da 4,8 milyondan fazla insanın kansere yakalandığını söyledi.

DSÖ’ye göre Avrupa’da kanser oranı dünyadaki en yüksek oran ve yüksek düzeyde alkol tüketimi buna neden oluyor.

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BİNLERCE KİŞİ KURTARILABİLİR

Mevcut alkol tüketim vergilerinin iki katına çıkarılmasıyla, binden fazla kadının hayatı potansiyel olarak meme kanserinden ve bin 700 erkek ve kadının hayatı da kalın bağırsak kanserinden kurtarılabilir.

DSÖ’nün raporunda, önerilen politikanın uygulanmasının, halkının sağlığını iyileştirmek isteyen her ülkede olumlu sonuçlara yol açacağı belirtildi.

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