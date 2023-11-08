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Dünya

DSÖ'den Gazze için ateşkes çağrısı: Bu insani felaket ne kadar sürecek?

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze için ateşkes çağrısında bulundu. Ghebreyesus, ''Gazze'de 10 bin kişi öldü. Bunların 4 binden fazlası çocuktu. Bu insani felaket ne kadar sürecek? Tüm tarafları insani ateşkes konusunda anlaşmaya ve kalıcı barış için çalışmaya çağırıyoruz'' açıklamasında bulundu.

08:41 - 8/11/2023 Çarşamba
AA
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.


Gazze'de bir aydır yoğun bombardımanın sürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Gazze'de 10 bin kişi öldü. Bunların 4 binden fazlası çocuktu. Bu insani felaket ne kadar sürecek? Tüm tarafları insani ateşkes konusunda anlaşmaya ve kalıcı barış için çalışmaya çağırıyoruz. Rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Tarih, hepimizi bu trajediye son vermek için yaptıklarımıza göre yargılayacak" ifadelerini kullandı.



İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum


Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.


İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.


İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.


İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.


İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.


#Ateşkes
#DSÖ
#Gazze
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