DSÖ'den Yemen'e uyarı: Kızamık ve çocuk felci vakaları yayıldı

İngiliz Kraliyet Donanması, Umman açıklarında İran'dan Yemen'e gönderildiği düşünülen bir teknede anti tank füzeleri ve balistik füze parçalarının ele geçirildiğini açıkladı. Kraliyet Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat'ta ABD'ye ait bir keşif uçağı Umman Körfezi'nde İran'dan gelen gri muşambalarla kaplı yük taşıyan küçük bir tekneyi tespit etti.