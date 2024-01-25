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Dünya

Duhok'ta çatışma: Terör örgütü PKK Peşmerge güçlerine saldırdı

Terör örgütü PKK'nın Duhok'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırı düzenlediği bildirildi. PKK'nın Zerevani Birliklerinin kontrol noktasına roket saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, Zerevani güçlerinin de kendilerini savunduğu ifade edildi.

00:04 - 25/01/2024 Perşembe
AA
PKK ile Peşmerge güçleri arasında çatışma. (Foto: Arşiv)
PKK ile Peşmerge güçleri arasında çatışma. (Foto: Arşiv)

Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırı düzenledi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi'nin resmi Facebook hesabından IKBY İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, PKK'lı teröristlerin Duhok'un Amedi ilçesinde öğlen saatlerinde IKBY'nin resmi güçlerini ve kurumlarını yok sayarak Peşmerge güçleri Zerevani Birliklerinin kontrol noktasına roket saldırısı düzenlediği belirtildi.

"PKK komplonun bir parçası olmuştur"

Zerevani güçlerinin de bulundukları yerde kendilerini savunduğu belirtilen açıklamada, "PKK'lıların bu girişimi Kürdistan Bölgesinin asayiş ve istikrarını bozmak için yapılan saldırılar çerçevesinde olmuştur. PKK Kürdistan Bölgesinin varlığına karşı bölgesel komplonun bir parçası olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, IKBY'nin bölgesel rekabetin hesaplaşma alanı olmayacağı ancak savunma hakkının bulunduğu kaydedildi.





#IKBY
#IRAK
#Peşmerge
#pkk
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