Duhok'ta çatışma: Terör örgütü PKK Peşmerge güçlerine saldırdı

Zerevani güçlerinin de bulundukları yerde kendilerini savunduğu belirtilen açıklamada, "PKK'lıların bu girişimi Kürdistan Bölgesinin asayiş ve istikrarını bozmak için yapılan saldırılar çerçevesinde olmuştur. PKK Kürdistan Bölgesinin varlığına karşı bölgesel komplonun bir parçası olmuştur." ifadelerine yer verildi.