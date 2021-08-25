Dünya Dünya Bankası Afganistan yardımlarını durdurdu
ASYA

Dünya Bankası Afganistan yardımlarını durdurdu

Dünya Bankası, yaptığı son açıklamada Afganistan'daki operasyonlarına yönelik ödemelerini durdurduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Dünya Bankası Afganistan yardımlarını durdurdu
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Dünya Bankası Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'daki durumdan ve özellikle kadınlar için ülkenin kalkınma beklentileri üzerindeki etkilerinden "derin endişe" duyulduğu belirtildi.

  • Açıklamada, "Afganistan'daki operasyonlarımızda ödemeleri durdurduk, durumu iç politika ve prosedürlerimiz doğrultusunda yakından izliyor ve değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Bankanın uluslararası toplum ve kalkınma ortaklarıyla yakın istişarelerde bulunmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, zor elde edilen kalkınma kazanımlarını korumak ve Afganistan halkını desteklemeye devam etmek için yolların araştırıldığı aktarıldı.

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