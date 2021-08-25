Dünya Bankası Afganistan yardımlarını durdurdu

Dünyanın en zengin 'fakir' ülkesi: Afganistan

Afganistan, Orta Asya'da yer alan ve denize sınırı olmayan bir ülke. Her ne kadar Orta Asya'da yer alsa da, kültürel bağlardan dolayı Orta Doğu'da yer aldığı da kabul ediliyor. Ülke halkının yüzde 99'u Müslüman ve bu nüfusun yüzde 80'i Sünni, yüzde 19'u Şii Müslüman. Ülkenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Yer altı bakımından zengin olan bu ülkede nüfusunun üçte ikisi günde iki doların altında yaşıyor.