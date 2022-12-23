Dünya Dünya Bankası iklim hedefleri için Brezilyaya 500 milyon dolar borç verecek
AMERİKA

Dünya Bankası iklim hedefleri için Brezilya'ya 500 milyon dolar borç verecek

Dünya Bankası Yönetim Kurulu, Brezilya'da sürdürülebilirlikle bağlantılı finansmanı genişletmek ve özel sektörün karbon kredisi piyasalarına erişim kapasitesini güçlendirmek ve ülkenin ormansızlaşmayı engellemesine yardımcı olmak için 500 milyon dolarlık bir projeyi onayladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Reuters
Dünya Bankası iklim hedefleri için Brezilyaya 500 milyon dolar borç verecek
Arşiv

Bankanın bildirisine göre, Brezilya'nın iklim hedeflerine ulaşmasına ve iklim konusunda faydalar sağlamasına yardımcı olmak için sürdürülebilirlikle bağlantılı bir borç verme yaklaşımını benimsiyor.

Sürdürülebilirlikle bağlantılı finansman (SLF), bir şirket tarafından belirli çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) gereklilikleri karşılandığında daha düşük finansman maliyetleri sağlar, ancak fonların iklim dostu amaçlar için kullanılmasını gerektirmez.

Dünya Bankası ve ortakları, piyasayı karbon kredileri için temizlemek ve gelişmekte olan ülkelerin çok ihtiyaç duydukları iklim finansmanını hızlı ve daha ucuza artırmalarına yardımcı olmak için küresel bir izleme sistemi başlattı.

Bakan Kurum: 3'üncü Sıfır Atık Zirvesi İstanbul'da yapılacak
GÜNDEM
Bakan Kurum: 3'üncü Sıfır Atık Zirvesi İstanbul'da yapılacak

Kanada tek kullanımlık plastikleri yasakladı
DÜNYA
Kanada tek kullanımlık plastikleri yasakladı
İstanbulda köpük paniği

İstanbul'da köpük paniği

Mahalleliler durumu belediye bildirdi: Daha önce oluşmamıştı.
Sağlık ekiplerinden anlamlı hizmet

Sağlık ekiplerinden anlamlı hizmet

​Kilometrelerce yol katederek köylülere 'şifa' götürüyorlar.
Bakan Muştan asgari ücret zammı sonrası sert uyarı: Fırsatçılara en ağır idari cezalar uygulanacak

'Sahte doktor' birçok ameliyata girmiş.

70 yaşlarında bir kişi ateş açtı: ​Ölü ve yaralılar var

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.