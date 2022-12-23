Dünya Bankası iklim hedefleri için Brezilya'ya 500 milyon dolar borç verecek

Bankanın bildirisine göre, Brezilya'nın iklim hedeflerine ulaşmasına ve iklim konusunda faydalar sağlamasına yardımcı olmak için sürdürülebilirlikle bağlantılı bir borç verme yaklaşımını benimsiyor.

Sürdürülebilirlikle bağlantılı finansman (SLF), bir şirket tarafından belirli çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) gereklilikleri karşılandığında daha düşük finansman maliyetleri sağlar, ancak fonların iklim dostu amaçlar için kullanılmasını gerektirmez.

Dünya Bankası ve ortakları, piyasayı karbon kredileri için temizlemek ve gelişmekte olan ülkelerin çok ihtiyaç duydukları iklim finansmanını hızlı ve daha ucuza artırmalarına yardımcı olmak için küresel bir izleme sistemi başlattı.

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