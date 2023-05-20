Dünya gazeteleri muhalefeti mercek altına aldı: Kalpler yumuşak söylemler yok Batı Kılıçdaroğlu hakkında yanıldı mı?

İkinci tur seçimler için gün sayan Türkiye günlerdir dünya gazetelerinin manşetlerini süslüyor. İngiliz yayın organı BBC bugün neden Türkiye seçimlerinin bu kadar önemli olduğunu okuyucuları ile paylaşırken dış basındaki diğer haberlerde Kılıçdaroğlu'nun 'mülteci' çıkışı ve muhalefet analizleri dikkat çekti.

BBC: Sonuçlar dünya çapında dalgalar yaratacak





"Türk seçmeni bir hafta sonra cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gittiğinde, sonuçlar dünya çapında dalgalar yaratacak" ifadesini kullanan BBC, Erdoğan'ın ilk turu rakibinin tersine çevirmesi zor bir liderlikle tamamladığını vurguladı ve AB'nin eski dış politika şefi Barones Ashton'un sözlerine yer verdi.





Türkiye'de yaşananların küresel etkisi olduğuna dikkat çeken Ashton,"Ukrayna işgalinden bu yana Türkiye, değerli bir diplomatik aracı olarak konumunu sağlamlaştırdı. Savaşan ülkeler arasındaki görüşmeleri kolaylaştırdı ancak gerçek atılımı tahıl anlaşması ile yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi'ye kadar herkesle iletişim kanallarını açık tutuyor" ifadelerini kullandı.





CNBC: Erdoğan'ın başarısı muhalefeti sersemletti





CNBC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turdaki başarısının muhalefeti sersemlettiğini öne sürerek Türkiye'nin dünya için önemine vurgu yaptı;





"Doğu ve Batı’nın coğrafi kavşağında oturan Türkiye yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip. NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan ülke yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuğuyla çok önemli bir rol oynadı."





CNBC ayrıca Cribstone Strategic Macro danışmanlık firmasının kurucusunun Türkiye ile ilgili görüşlerine yer verdi. Macro Kılıçdaroğlu için 'ortalamanın altında bir aday' ifadesini kullandı.





"Türkiye'nin çaresi muhalefeti milliyetçilik karını oynuyor"





Financial Times ise "Türkiye'nin 'çaresiz' muhalefeti milliyetçi kartını oynuyor" başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı.





Alman Basını: Batı Kılıçdaroğlu hakkında yanıldı mı?





Bugün Alman basınında yer alan haberlerde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili analizler dikkat çekti.





Tagesspiegel gazetesi 'Batı, Kılıçdaroğlu hakkında yanıldı mı?' başlıklı haberinde Kılıçdaroğlu'nun mülteci karşıtı bir kampanya başlattığına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi;





"İlk turda kalp işaretleriyle demokratik ve barışçıl bir Türkiye için kampanya yürütenCHP'nin adayı, şimdi mültecilere yönelik sert sözler kullanıyor. Batı'da birçok kişi Kılıçdaroğlu'nun bizi hayal kırıklığına uğratıp uğratmayacağını merak ediyor"









Kılıçdaroğlu mülteci açıklaması ile Oğan'a mesaj mı veriyor?





Alman Zeit gazetesi Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda oy toplayabilmek için 'sağcı sloganlar' attığını belirtirken 'Artık kalpler ve yumuşak söylemler yok' başlığını kullandı.





Tagesschau gazetesi ise Türkiye'nin muhalefet adayının mültecilere karşı saldırgan bir tavır benimsediğini yazdı. Gazete Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için aldığı sert tavrı 'Sinan Oğan'a taviz vermek' olarak yorumladı.





Fransız basını da Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için mülteciler konusunda sesini yükselttiğine dikkat çekerken, Le Figaro gazetesi, "Kılıçdaroğlu'nun alışılmadık derecede sert bir üslupla dile getirdiği vaat, sandıktan üçüncü olarak çıkan Sinan Oğan'ı destekleyen seçmenlere verilmiş bir mesaj gibi görünüyor" ifadesini kullandı.





Yunan basını: İkinci tur Kılıçdaroğlu için çıkmaza girdi





Türkiye seçimlerini yakından takip eden Yunan basınına göre ikinci tur seçimler Kılıçdaroğlu için çıkmaza girdi.









Kathimerini gazetesi muhalefete gelen şikayetlerin Kılıçdaroğlu'nu milliyetçiliğe ittiğini iddia ederken, CNN Yunanistan 'Erdoğan'ın zaferi ve Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi dönüşü' başlığını kullandı.











