Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı her geçen gün artıyor: 110 bini aştı

Dünya

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 99'a yükseldi: Hastalığı yenenlerin sayısı 50 bini aştı

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, 44 yeni vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 99’a çıktı. Virüs bulaşma şüphesi olanların sayısı 458, gözetim altında tutulan kişilerin sayısı 23 bin 74’e gerilerken, taburcu edilen kişilerin sayısı da 50 bin 65’e çıktı.