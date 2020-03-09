Dünya Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı her geçen gün artıyor 110 bini aştı
AVRUPA

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı her geçen gün artıyor: 110 bini aştı

Koronavirüs görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakalarının 110 bin 90'a ulaştığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs testinde pozitif çıkan bir kan tüpü örneği.
Koronavirüs testinde pozitif çıkan bir kan tüpü örneği.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 110 bini geçti.

Ayrıca Kovid-19 nedeniyle 3 bin 831 kişinin öldüğü, 62 bin 302 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Çin ana karasında 3 bin 120, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 366, İran'da 194, Güney Kore'de 53, ABD'de 22, Fransa'da 19, İspanya'da 17, Japonya'da 14, Irak'ta 6, Avustralya'da 3, İngiltere'de 3, Hollanda 3, İsviçre 2, Mısır, San Marino, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor
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Koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Çin ana karasında 80 bin 738, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 115 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 45 kişide Kovid-19 tespit edildi.

  • "Worldometer"de yer alan, diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:
  • "Güney Kore 7 bin 382, İtalya 7 bin 375, İran 6 bin 566, Japonya 1198, Fransa 1209, Almanya 1040, İspanya 674, ABD 554, İsviçre 332, İngiltere 278, Hollanda 265, İsveç 203, Belçika 200, Norveç 176, Singapur 150, Avusturya 104, Malezya 99, Avustralya 93, Bahreyn 85, Yunanistan 73, Kanada 66, Kuveyt 64, Irak 60, İzlanda 58, Mısır 55, Tayland 50, Birleşik Arap Emirlikleri 45, Hindistan 40, İsrail 39, San Marino 36, Danimarka 35, Çekya 32, Lübnan 32, Portekiz 30, Vietnam 30, Brezilya 25, Finlandiya 25, İrlanda 21, Cezayir 20, Filistin 19, Rusya 17, Umman 16, Slovenya 16, Ekvador 15, Katar 15, Romanya 15, Suudi Arabistan 15, Gürcistan 15, Arjantin 12, Hırvatistan 12, Polonya 11, Filipinler 10, Estonya 10, Şili 10, Azerbaycan 9, Kosta Rika 9, Meksika 7, Pakistan 7, Macaristan 7, Peru 7, Beyaz Rusya 6, Endonezya 6, Dominik Cumhuriyeti 5, Lüksemburg 5, Yeni Zelanda 5, Fransız Guyanası 5, Slovakya 5, Afganistan 4, , Senegal 4, Bulgaristan 4, Maldivler 4, Kuzey Makedonya 3, Bosna-Hersek 3, Malta 3, Litvanya 3, Bangladeş 3, Güney Afrika 3, Kamboçya 2, Fas 2, Tunus 2, Kamerun 2, Faroe Adaları 2, Arnavutluk 2, Fransız Denizaşırı ili Martinik 2, Saint Martin 2, Andorra 1, Ermenistan 1, Ürdün 1, Letonya 1, Monako 1, Nepal 1, Nijerya 1, Sri Lanka 1, Ukrayna 1, Butan 1, Kolombiya 1, Cebelitarık İngiliz Denizaşırı Toprağı 1, Vatikan 1, Liechtenstein 1, Moldova 1, Paraguay 1, Saint Barth 1, Sırbistan 1 ve Togo 1."

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