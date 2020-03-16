Dünya genelinde koronavirüs salgınında ölü sayısı 6 bin 513’e yükseldi

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’yı tehdit etmeye ediyor.
İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1809’a yükselirken; vaka sayısı da 24 bin 747’ye çıktı.
DÜNYA
İngiliz hükümetinin salgın raporu medyaya sızdı: 2021'e kadar sürebilir
İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 724’E YÜKSELDİ
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı.
Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 724’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 13 bin 938’e çıktığını bildirdi.
OYNAT 00:53
Elleri yıkamanın önemini anlatmak için yapılan deney sosyal medyada ilgi gördü
Çocuklara yönelik Koronavirüs eğitimi amacıyla yapılan bir deney sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Paylaşılan görüntü kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı. Çocuklara ellerini yıkamanın önemini anlatmak için yapılan deneyde virüsü temsilen karabiber kullanıldı. Çocuklar sabunlu su ile karabibere temas ettiklerinde karabiberin uzaklaşması sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi.
ABD’DE 69 ÖLÜ, 3 BİN 774 VAKA
ABD’de de koronavirüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 3 bin 774 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 69 olarak açıklandı.
Son 24 saatte ABD’de 12 kişi daha yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 823 arttı.
FOTOĞRAF 7
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle can kaybı 21’e yükselirken Kraliçe Elizabeth de virüs korkusuna kapıldı.
Kraliçe, hükümetin Cobra adlı acil durum toplantısından sonra Buckingham Sarayı’nı terk etti.
93 yaşındaki Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham’daki Windsor konutunda karantina altına alındı.
Cuma günü Kraliçe’nin yapması planlanan Cheshire ve Camden ziyaretleri virüs salgını nedeniyle ertelenmişti.
The Sun gazetesi Kraliçe için şu ifadeleri kullandı: Kraliçe’nin sağlık durumu iyi, ancak onun için en iyisi taşınması oldu. Pek çok çalışanı da corona virüs nedeniyle paniğe kapılmış haldeydi. Fakat 94 yaşına girmesine haftalar kaldı ve uzmanlar kendisine zarar verecek konumdan çıkarılmasının en doğrusu olduğuna inanıyor.
Kraliçe Elizabeth, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınının görevleri yerine getirmeyi engellememesi gerektiğini belirtmişti.
Kraliçe, 9 Mart'ta yapılan Commonwealth Day (Milletler Topluluğu Günü) kutlamasında halkın arasına karışmıştı.
Kraliçe Elizabeth koronavirüsten korktu: Buckingham Sarayı'ndan kaçtı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını İngiltere'yi de vurdu. Yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükselince 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth çalışanlarıyla birlikte Buckingham Sarayı'ndan ayrılmak zorunda kaldı. Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındı.
ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ
Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı bugün 5 bin 813’e yükselirken; 13 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Öte yandan, Fransa’da 5 bin 437 kişide virüs tespit edildiği ve 127 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da ise 7 bin 844 kişide virüs tespit edildiği; 292 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
DÜNYA
İran üst düzey yöneticilerini koronavirüsten kaybetmeye devam ediyor
İNGİLTERE’DE ÖLÜ SAYISI 35, VAKA SAYISI 1391
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 35’e yükseldiği bildirildi. Vaka sayısının ülke genelinde 1391’e ulaştığı açıklandı.
DÜNYA
Güney Amerika ülkesinde 'Ulusal Acil Durum' ilan edildi
DÜNYA
Koronavirüs nedeniyle 14 günlük karantina süresine uymayanlara para ve hapis cezası verilecek
DÜNYA
Seyahatlerin kısıtlandığı ABD'de iç hat yoğunluğu: 7 saat kuyrukta beklediler
DÜNYA
Dünya Müslüman Alimler Birliği fetvayı verdi: Cemaatle namaz kılınmasını durdurun
DÜNYA
Salgının çıkış noktası Çin'de yeni tip koronavirüsten dolayı ölü sayısı 3 bin 213 oldu
DÜNYA
İtalya'da iç karartan açıklama: Daha da kötüleşiyor, yoğun bakım ünitelerini kullanamayacağımız zamana doğru yaklaşıyoruz