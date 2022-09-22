Dünya Dünya liderlerinin eşleri Türkevinde akide kesti lokum sardı
AMERİKA

Dünya liderlerinin eşleri Türkevi’nde akide kesti lokum sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, New York’taki Türkevi’nin terasında 15 ülke liderinin eşine Türk mutfağını tanıttı. BM Genel Sekreter Yardımcısı Melisa Fleming, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macron ve Güney Kore Cumhurbaşkanının eşi Kim Kun Hee’nin de olduğu konuklar lokum sarıp, akide şekeri kesti. Davetlilere geleneksel ve atıksız tariflerle Türk yemekleri ikram edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya liderlerinin eşleri Türkevi’nde akide kesti lokum sardı
Emine Erdoğan, New York’taki Türkevi’nin terasında 15 ülke liderinin eşine Türk mutfağını tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York Türkevi'nin teras katında, 15 ülke liderinin eşlerinin katıldığı Türk mutfağı tanıtım programı düzenledi. "Sürdürülebilir ve Sağlıklı Türk Mutfağı" isimli etkinlikte aralarında BM Genel Sekreter Yardımcısı Melisa Fleming, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ve Güney Kore Cumhurbaşkanının eşi Kim Kun Hee’nin de olduğu konuklar lokum sarıp, akide şekeri keserek Türk lezzetlerinin hazırlanışını tecrübe etti.

TÜRK YEMEKLERİ İKRAM EDİLDİ

Programda davetliler için hazırlanan Türk mutfağı kitabından geleneksel ve atıksız tariflerle yapılan Türk yemekleri ikram edildi. Etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, "Türk mutfağının insana şifa sunan boyutu, bugün küresel sağlık sorunları için çözüm merkezi niteliğindedir. Bizim mutfağımızda hem bedene hem de ruha şifa veren asırlık reçeteler var. Türk mutfağının başlı başına bir çözüm merkezi olduğu çok açık" ifadesini kullandı.

SIFIR ATIK PROJESİNE İMZA

Öte yandan, Emine Erdoğan'ın sıfır atık konusunda, BM'nin de desteğiyle dünya ülkelerine çağrıda bulunan iyi niyet beyanına iki günde 18 devletin lider eşi imza attı. İmza sonrası Emine Erdoğan ile Brigitte Macron arasında samimi konuşmalar yaşandı.

Emine Erdoğan'a ABD'de ödül verildi
GÜNDEM
Emine Erdoğan'a ABD'de ödül verildi

Emine Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres ‘Sıfır Atık Projesi’nin dünyada yaygınlaştırılması için iyi niyet beyanı imzaladı
DÜNYA
Emine Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres ‘Sıfır Atık Projesi’nin dünyada yaygınlaştırılması için iyi niyet beyanı imzaladı
Sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı

​Milli Muharip Uçak'a adım adım.
İstanbul da listede

İstanbul da listede

​Meteorolojiden 24 kente turuncu ve sarı kodlu uyarı.
New York Timesın manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğana övgü: Önemli rol oynadı

​Ferdi Tayfur şarkısını dinleyerek Ankara'yı turladı.

​ABD Merkez Bankası faizi 75 baz puan artırdı.

​Eski ABD Başkanı Trump ve üç çocuğu dolandırıcılıkla suçlanıyor

Kastamonu'dan havalanan helikopter Denizli'de düştü: Ölü ve yaralılar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.