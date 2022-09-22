Dünya liderlerinin eşleri Türkevi’nde akide kesti lokum sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York Türkevi'nin teras katında, 15 ülke liderinin eşlerinin katıldığı Türk mutfağı tanıtım programı düzenledi. "Sürdürülebilir ve Sağlıklı Türk Mutfağı" isimli etkinlikte aralarında BM Genel Sekreter Yardımcısı Melisa Fleming, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ve Güney Kore Cumhurbaşkanının eşi Kim Kun Hee’nin de olduğu konuklar lokum sarıp, akide şekeri keserek Türk lezzetlerinin hazırlanışını tecrübe etti.

TÜRK YEMEKLERİ İKRAM EDİLDİ

Programda davetliler için hazırlanan Türk mutfağı kitabından geleneksel ve atıksız tariflerle yapılan Türk yemekleri ikram edildi. Etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, "Türk mutfağının insana şifa sunan boyutu, bugün küresel sağlık sorunları için çözüm merkezi niteliğindedir. Bizim mutfağımızda hem bedene hem de ruha şifa veren asırlık reçeteler var. Türk mutfağının başlı başına bir çözüm merkezi olduğu çok açık" ifadesini kullandı.

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SIFIR ATIK PROJESİNE İMZA

Öte yandan, Emine Erdoğan'ın sıfır atık konusunda, BM'nin de desteğiyle dünya ülkelerine çağrıda bulunan iyi niyet beyanına iki günde 18 devletin lider eşi imza attı. İmza sonrası Emine Erdoğan ile Brigitte Macron arasında samimi konuşmalar yaşandı.

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