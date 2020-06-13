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Dünya Dünya Müslüman Alimler Birliği BAE tutuklu alimleri serbest bıraksın
ORTADOĞU

Dünya Müslüman Alimler Birliği: BAE 'tutuklu alimleri serbest bıraksın

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE), ülkede tutuklu bulunan alim ve fikir adamlarını serbest bırakma ve adaletsizliğe son verme çağrısı yaptı. Karadaği, İsrail ile yakınlaşmasını kınadığı BAE'ye hitaben "Siyon çocukları ile sarılıp, sadık olanların boynuna utanç yüklüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Karadaği söz konusu kişilerin, saygın olan her ülkede hürmeti ve değer verilmeyi hak ettiklerini söyledi.
Karadaği söz konusu kişilerin, saygın olan her ülkede hürmeti ve değer verilmeyi hak ettiklerini söyledi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz hala hakikatin yanındayız ve adaletsizliğe karşıyız. Birleşik Arap Emirliklerindeki (BAE)i tutukluları serbest bırakın, bu kadar adaletsizlik ve saldırganlık yeter." ifadelerini kullandı.

Karadaği, İsrail ile yakınlaşmasını kınadığı BAE'ye hitaben "Siyon çocukları ile sarılıp, sadık olanların boynuna utanç yüklüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Alim ve fikir adamlarını tutukladılar

BAE'deki tutukluların ülkelerine ve insanlığa hizmet etmiş, hayırlı kimseler olduğunu ve aralarında alimler ile fikir adamları bulunduğunu vurgulayan Karadaği, bu kişiler arasında "Muhammed Abdurrezzak es-Sıddık, Hamed Rakit, İsa Halife es-Suveydi, Hasana el-Cabir, Hüseyin el-Cabir, Ali el-Hammadi, Ahmed ez-Za'abi, Sultan el-Kasımi ve Muhammed el-Mansuri"yi saydı.

Karadaği söz konusu kişilerin, saygın olan her ülkede hürmeti ve değer verilmeyi hak eden insanlar olduğuna dikkati çekerken, bu kişilerin neden tutuklu olduğu hakkında bilgi paylaşmadı.

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