Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Gazze için tüm dünyaya küresel grev çağrısı

Birlikten bugün başlayacak küresel greve ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İslam dünyası başta olmak üzere tüm dünya halklarına, 11 Aralık'ta greve başlamaya ve amacına ulaşana kadar dünyadaki tüm kurum, parti, hareket ve önemli şahsiyetlerin bu grevi sürdürmesi çağrısında bulunuyoruz. Haksız savaşı durdurmasını ve masum insanların kurtarılmasını sağlamasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Halkların boykot, hayır kurumlarının ise yardım konusunda görevlerini yerine getirdiği ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin savaşı durdurma kararı alamadığına işaret edilen açıklamada, "Devletlerin bu kararı onaylamasını iptal eden ABD vetosu göz önüne alınarak, veto mevzuatı gözden geçirilmeli ve kararlar salt çoğunluğun oyuyla alınmalıdır." denildi.
Yönetimlerin halkların taleplerine yanıt vererek Filistin topraklarındaki zulmü durduruncaya kadar kapsamlı grevin sürdürülmesinin istendiği açıklamada, grevin hem dinde hem de uluslararası hukukta meşru bir araç olduğu kaydedildi.
Öte yandan, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği de birliğin yaptığı küresel grev çağrısının, Filistin meselesine destek ve Gazze'deki savaşın durdurulması için tüm dünyaya verilmiş bir mesaj olduğunu belirtti.
Karadaği, "Herkesi yarınki kapsamlı greve aktif olarak katılmaya, adaletsizlik ve zulme karşı hep birlikte durmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.