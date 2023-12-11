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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Gazze için tüm dünyaya küresel grev çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmak için tüm dünyaya küresel greve gitme çağrısı yaptı.

07:44 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 07:47 - 11/12/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Birlikten bugün başlayacak küresel greve ilişkin yazılı açıklama yapıldı.


Açıklamada, "İslam dünyası başta olmak üzere tüm dünya halklarına, 11 Aralık'ta greve başlamaya ve amacına ulaşana kadar dünyadaki tüm kurum, parti, hareket ve önemli şahsiyetlerin bu grevi sürdürmesi çağrısında bulunuyoruz. Haksız savaşı durdurmasını ve masum insanların kurtarılmasını sağlamasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.


Halkların boykot, hayır kurumlarının ise yardım konusunda görevlerini yerine getirdiği ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin savaşı durdurma kararı alamadığına işaret edilen açıklamada, "Devletlerin bu kararı onaylamasını iptal eden ABD vetosu göz önüne alınarak, veto mevzuatı gözden geçirilmeli ve kararlar salt çoğunluğun oyuyla alınmalıdır." denildi.


Uluslararası toplumun, Gazze Şeridi'nde akan kanı durdurma kararını almakta başarısız kaldığına vurgu yapılan açıklamada, "Birlik olarak dünya ülkelerini ve İsrail'in saldırılarına destek veren ülkelerin halklarını, yaşamın tüm alanlarını felç edecek kapsamlı greve katılmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yönetimlerin halkların taleplerine yanıt vererek Filistin topraklarındaki zulmü durduruncaya kadar kapsamlı grevin sürdürülmesinin istendiği açıklamada, grevin hem dinde hem de uluslararası hukukta meşru bir araç olduğu kaydedildi.


Öte yandan, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği de birliğin yaptığı küresel grev çağrısının, Filistin meselesine destek ve Gazze'deki savaşın durdurulması için tüm dünyaya verilmiş bir mesaj olduğunu belirtti.


Uluslararası toplumun Gazze'deki savaşı durdurmada başarısız olması nedeniyle grevin önemli bir protesto seçeneği haline geldiğini kaydeden Karadaği, Müslümanların, greve davet ederek ve mesajı açık ve şeffaf bir şekilde ileterek bu kampanyanın başarılı olmasına katkıda bulunabileceğini dile getirdi.

Karadaği, "Herkesi yarınki kapsamlı greve aktif olarak katılmaya, adaletsizlik ve zulme karşı hep birlikte durmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.



Eli kanlı İsrail ordusu Gazze'de yüzlerce kişinin sığındığı bir okulu vurdu: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
Eli kanlı İsrail ordusu Gazze'de yüzlerce kişinin sığındığı bir okulu vurdu: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, yerinden edilmiş yüzlerce kişinin sığındığı Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okulu bombaladı. Alçak saldırı sonrası çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu bildirildi. İsrail ordusunun, Refah kenti ile orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ise 11 sivil öldü, onlarcası yaralandı. Öte yandan İsrail'in karadan ve havadan yoğun saldırılarına maruz kalan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki yüzlerce Filistinlinin, İsrail'in tehditleri nedeniyle batı bölgelerine ya da Gazze Şeridi'nin en güneyinde yer alan Refah kentine doğru zorla yerinden edilme süreci de devam ediyor.


#boykot
#Dünya Müslüman Alimler
#grev
#Gazze
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