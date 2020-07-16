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AVRUPA

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Kluge'den Türkiye'ye övgü

Avrupa'nın salgına karşı hazırlıksız yakalandığını söyleyen Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Kluge , güçlü sağlık sistemi ile dünyaya örnek olan Türkiye'ye teşekkür etti. Kluge "Avrupa’daki sağlık sistemleri bu salgına hazır değildi. Sağlık güvenliği için güçlü bir sağlık sistemine ihtiyaç var. Bu vesileyle Türk Hükümetine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kluge bir süre önce Türkiye'yi ziyaret etmişti.
Kluge bir süre önce Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge Avrupa'nın salgına hazırlıklı olmadığını belirterek güçlü bir sağlık sistemi ile dünyaya örnek olan Türkiye'ye teşekkür etti. Kluge "Avrupa’daki sağlık sistemleri bu salgına hazır değildi. Sağlık güvenliği için güçlü bir sağlık sistemine ihtiyaç var. Bu vesileyle Türk Hükümetine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Temaslarda bulunmak üzere bir süre önce Türkiye'ye gelen Kluge daha önceki açıklamalarında ise , Türkiye'den övgüyle bahsederek, "Şu ana kadar gördüklerimden çok etkilendim, Dünya Sağlık Örgütüyle Türkiye'nin büyük bir iş birliğinde olacağına emin olabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Kluge koronavirüs sürecinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmıştı.

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