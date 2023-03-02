Dünya tarihinin en büyük 10 depremi: En uzunu 10 dakika sürdü

Dünya tarihindeki en şiddetli deprem, 22 Mayıs 1960'ta Şili'de yaşandı.
Oluşumlarına göre depremler tektonik, volkanik ve çöküntü olmak üzere üç kategoriye ayrılıyor, tektonik sarsıntılar, şiddet ve büyüklük bakımından en yıkıcı deprem çeşidi olarak öne çıkıyor.
Dünya tarihindeki en şiddetli 10 deprem, Güney Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerinde yaşandı. "Ateş çemberi" olarak adlandırılan Pasifik Deprem Kuşağı, dünyadaki tüm depremlerin yüzde 90'ına, büyük depremlerin ise yaklaşık yüzde 80'ine tanıklık ediyor.
Dünyadaki en yoğun tektonik deprem kuşağını, Pasifik Deprem Kuşağı oluşturuyor.
En uzun süreli depremde 230 bin kişi hayatını kaybetti
Deprem sonucu oluşan metrelerce yükseklikteki dev dalgalar, Endonezya'nın yanı sıra Asya'nın kuzeyi ve Afrika'nın doğusunda 14 ülkeyi etkiledi. En çok ölüme yol açan doğal afetlerden biri kabul edilen felakette deprem ve tsunami nedeniyle 1 milyon 700 bin kişi evsiz kaldı.
Türkiye'deki depremler
Dünyanın aktif deprem kuşaklarından Alp-Himalaya Kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de de yıkıcı depremler yaşandı.
Türkiye, 1939'dan bu yana en büyük felaketi yaşıyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ili etkiledi. Son belirlemelere göre 45 bin 89 kişi hayatını kaybetti.
Depremler, Mısır, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Suriye ve Irak'ta da güçlü şekilde hissedildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da da 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Malatya'da da 27 Şubat'ta 5,6 büyüklüğünde artçı deprem oldu.
Son açıklamalara göre depremin ardından toplam 11 bin 20 artçı sarsıntı meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaket" olarak nitelendirdiği depremlerin etkilediği şehirlerde çok sayıda bina yıkıldı.
Japonya'da deprem ve tsunami 19 bin kişinin ölümüne neden oldu
Japonya'nın Tohoku bölgesinde 11 Mart 2011'de 9 büyüklüğünde deprem oldu. Okyanus tabanında 1 kilometrelik kırık oluşturan depremin ardından ülkenin kuzeydoğu kıyılarında tsunami yaşandı.
Deprem ve sonrasındaki tsunami sonucu 19 bin kişi hayatını kaybetti. Fukuşima Nükleer Santrali'nde sızıntı meydana geldi.
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nı 2018'de vuran 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından tsunami, son yıllarda yaşanan en büyük felaketlerden biri olarak tarihe geçti. Yaşanan deprem ve tsunami, 4 bin 300'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.
Dünya tarihindeki en şiddetli depremde bin 655 kişi yaşamını yitirdi
Dünya tarihindeki en şiddetli deprem, 22 Mayıs 1960'ta Şili'de yaşandı. Yaklaşık 1000 kilometrelik alanda hissedilen 9,5 büyüklüğündeki deprem sonucu bin 655 kişi hayatını kaybetti, 3 bin kişi yaralandı, 2 milyon kişi evsiz kaldı.
Ülkede 550 milyon dolarlık hasara yol açan deprem sonucu oluşan tsunami, 10 bin kilometrelik alana yayılarak Hawaii, Japonya ve Filipinler'e kadar ulaştı. Dev dalgalar nedeniyle Hawaii'de 61, Japonya'da 138, Filipinler'de 32 kişi yaşamını yitirdi.
Dünyadaki şiddetli depremler
Fay hatları ve levhalar
Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu gerilme ve sıkışmalarla biriken enerji, zamanla ortaya çıkıyor ve yer kabuğundaki bu hareketli kısma "fay" deniyor.
Yer kabuğunda "fay" adı verilen kırıklarda meydana gelen hareketler, dünya genelinde gerçekleşen depremlerin tamamına yakınını oluşturuyor.
Dünyadaki en yoğun tektonik deprem kuşağını, büyük depremlerin yaklaşık yüzde 80’inin meydana geldiği Pasifik Deprem Kuşağı oluşturuyor.
En önemli kıta levhaları ise Kuzey Amerika Levhası, Güney Amerika Levhası, Afrika Levhası, Arap Levhası, Avrasya Levhası, Anadolu Levhası, Bismarck Levhası, Hint-Avustralya Levhası ve Antarktika Levhası olarak öne çıkıyor.
Juan De Fuca Levhası, Pasifik Levhası, Nazca Levhası, Scotia Levhası, Cocos Levhası, Karayip Levhası, Filipinler Levhası, Fiji Levhası ve Caroline Levhası da büyük okyanus levhaları olarak biliniyor.
Bazı faylar çok ince ve dikkat çekici olmasa da California'daki San Andreas ve Türkiye'deki Anadolu Fayı, yüzlerce kilometre uzunluğa sahip.
Dünyadaki en uzun fay olan San Andreas, Pasifik ile Kuzey Amerika levhalarının arasında yer alıyor.
Japonya, Şili, Meksika, Peru ve Yeni Zelanda'nın da bulunduğu "Ateş Çemberi" de depremlere ve volkanik patlamalara yatkın bir bölge.
Türkiye'deki fay hatları
Türkiye'deki Anadolu Levhası'nda dünyadaki en aktif fay hatlarından bazıları bulunuyor.
Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu fay hatlarının bulunduğu Anadolu Levhası, Avrasya, Afrika ve Arap levhalarının arasında yer alıyor.
Tarihteki en yıkıcı depremlerden bazıları, bu fay hattındaki hareketler nedeniyle meydana geldi.