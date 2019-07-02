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Dünya Dünyada sıcak saatler Washington, Moskova ve Brükselde acil toplantılar
AMERİKA

Dünyada sıcak saatler: Washington, Moskova ve Brüksel'de acil toplantılar!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, acil koduyla Beyaz Saray'a çağrıldı. Bu gelişmeden kısa bir süre sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'in tüm randevularını iptal ederek, Savunma Bakanı Şoygu ile görüşmesi dünya basınında yankı buldu. Aynı saatlerde Avrupa Komisyonu Güvenlik Konseyi de Brüksel'de acil bir toplantıya çağrıldı. Washington, Moskova ve Brüksel'den hiçbir resmi açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyaz Saray'da acil durum ilan edildi, dünya basını yaşanan gelişmelere kilitlendi.
Beyaz Saray'da acil durum ilan edildi, dünya basını yaşanan gelişmelere kilitlendi.

ABD, Rusya ve Avrupa'da kritik saatler yaşanıyor. Beyaz Saray'da acil durum ilanı sonrası başlayan dünya gündemindeki sıcak saatler, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bütün randevularını iptal etmesiyle devam etti.

Dış basında yer alan haberlere göre; Avrupa Birliği Güvenlik Konseyi, Brüksel'de acil toplantıya çağrıldı.

Rusya, ABD ve Avrupa denklemindeki acil kodlu toplantılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray: Başkan'ın sağlık durumuyla ilgili değil

Beyaz Saray yetkilisi ise durumun Başkan Trump veya Pence'in sağlık durumuyla ilgili olmadığını ve bir ulusal güvenlik konusu da olmadığını belirtti.

Pence ziyaretini iptal etti

New Hampshire'da Pence'i bekleyen kalabalığa yapılan duyuruda ise, Pence'nin uçağının bir 'acil durum çağrısı' nedeniyle geri dönüş yaptığı belirtilmişti.

Pence'nin danışmanı: Washington'da kalması gerekti

Mike Pence'in basın sözcüsü Alyssa Farah, "Acil durum için geri çağırma durumu yok. Başkan Yardımcısı henüz Washington'dan ayrılmamıştı. Burada kalmasını gerektiren bir durum oldu" açıklamasını yaptı.

Rus denizaltı yanınında nükleer sızıntı iddiası

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vladimir Putin’in, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal ettiğini, kısa süre içinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geleceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirilmişti.

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Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtilmişti.

Rus basınında çıkan bazı haberlerde, yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülüyor.

Nükleer sızıntı iddiası

14 Rus askerinin öldüğü denizaltı yangını sonucu nükleer bir sızıntının olabileceği iddia ediliyor.

Dünyada sıcak saatler

Dünyada sıcak saatler

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