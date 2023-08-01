Dünyadan tepki yağdı: Kuran yakmak yasaklanmamalıdır

Danimarka'nın başkenti Kopenhag bir kez daha provokatif eylemlere sahne oldu. Provokatörler kentteki büyükelçiliklerin önünde Kuran-ı Kerim yaktı.





Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen dışişleri raportörlerine bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen.

Hükümetin Kuran'ın yakılmasını yasaklamak için yasal bir aracın getirilip getirilemeyeceği yönündeki girişimleri sürerken ülke basınından skandal bir Haber geldi.





Danimarka'da yayın yapan Politiken gazetesi 'Kuran yakmak yasaklanmamalıdır' diyerek olası yasağa karşı çıktı.

'Kendimize mesafe koyuyoruz karşı çıkıyoruz lanetleneceğiz ama yasak koymuyoruz' başlığını atan Politiken 'Kuran yakma görüntülerinden ancak iğrenilebilir. Danimarka ve İsveç'te küçük bir grubun Müslümanların kutsal kitaplarını küle çevirerek dünyayı ateşe vermeyi görev olarak görmeleri hem çılgınca hem de utanç verici' dedi.





Danimarka Dışişleri Bakanlığı'nın başka ülke, kültür ve dinlerin aşağılandığı bu tarz eylemlerin Danimarka için ciddi diplomatik ve güvenlik sorunlarına neden olabileceği ve bunların engellenmesinin yollarının hükümetçe aranacağı duyurduğunu hatırlatan gazete bunun nasıl yapılacağının ise belirsizliğini koruduğunun altını çizdi.





Politiken bir başka haberinde bir dönem polis istihbarat biriminin şefi olarak görev yapan Hans Jørgen Bonnichsen'in görüşlerine yer verdi.





Bonnichsen ifade özgürlüğüyle oynamadan, vandalizm maddesinde yapılacak basit bir değişikliğin insanların kutsal kitapları taciz etmesini önleyebileceği görüşünü savundu.

27 Ocak 2023'te Kopenhag'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde skandal bir eyleme imza atan aşırı sağcı provokatör Rasmus Paludan polis memurlarının oluşturduğu koruma çemberi içerisinde. (Fotoğraf: AFP)





Dagbladet Information ise söz konusu değişikliğe yeteri kadar destek gelmediğine dikkat çekti.





'Kuran'ın yakılmasını önlemek için yapılacak bir yasama müdahalesi, dar bir çoğunlukla kabul oyu ile sonuçlanabilir' denilen haberde şu ifadeler yer aldı;





'Sağdan ve soldan partilerin, bu yaz Danimarka'daki büyükelçiliklerin önünde meydana gelen Kuran yakma olaylarını önlemek için yasa çıkarmayı sert bir dille reddetti. Şu ana kadar ortaya çıkan tablo bu. Ve şimdi bazı partiler, hükümeti geniş bir siyasi destek olmaksızın bu tür ilkeli bir yasa çıkarmaması konusunda uyarıyorlar.'





Berlingske, 'hükümetin Kuran krizi toplantısında kimse pozisyonunu gerçekten değiştirmedi' dedi.





Kuran-ı Kerim’i hedef alan çirkin eylemler, dünyanın siyasi sebeplerle farklı kamplara bölünmüş ülkelerini birleştirdi. Birleşmiş Milletler’de bulunan 193 üyenin hepsinin kabul ettiği tasarıda söz konusu provokasyonlar uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendi.





Jyllands-Posten 2005 yılındaki karikatür skandalını ve o dönem Rasmussen'in Müslüman ülkelerin temsilcileri ile görüşmediğini hatırlattı.





'Muhalefet, hükümetin Kuran'ın yakılmasını engelleme girişimlerine öfkelenirken, tartışmaya yeni bir ses katılıyor' denilen haberde eski diplomat Torben Gettermann'nın Danimarka'nın yaklaşımını mantıklı olarak nitelendirdiği bilgisine ye verildi.





Dagbladet Børsen ise 'Kuran'ın yakılmasını önlemek isteyen Løkke: Bu boyun eğmek değil' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.





Haberde 'Lars Løkke Rasmussen hükümet Kuran'ın yakılmasını önleyebilecek bir 'yasal araç' olasılığını araştırırken şiddete başvurmamak gerektiğini söylüyor' ifadesine yer verildi.



