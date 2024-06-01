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Dünya

Dünyanın dört bir yanında siyonist soykırıma tepkiler yükseliyor: İsrail zulmüne karşı binlerce insan Gazze için sokaklara döküldü

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki uzun süredir devam eden ve soykırıma varan katliamlarına karşı çıkan binlerce Filistin destekçisi, başta ABD, Fransa ve Almanya olmak üzere dünyanın birçok yerinde protesto gösterileri düzenleyerek siyonist katillere tepki gösterdi.

17:35 - 1/06/2024 Cumartesi
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Dünyadan İsrail soykırıma tepkiler
Dünyadan İsrail soykırıma tepkiler

Soykırımcı İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. 7 Ekim'de başlayan saldırılarda şimdiye kadar 36 bin sivil hayatını kaybetti.


Yaşananların kan donduran boyutlara eriştiği bu orantısız güç uygulanan savaşta Gazze yerle bir edildi.


Uluslararası kamuoyunda vahşetin boyutları idrak edildikçe İsrail'e karşı tepki de günden güne büyüdü. Vicdan sahibi her birey, İsrail'in bu vahşeti durdurması için tepki gösteriyor.


Yaşanan çocuk katliamına karşı ABD, Almanya ve Fransa başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında yine eylemler vardı.



ABD'de polis sert müdahalede bulundu


ABD'nin Kaliforniya ve New York başta olmak üzere birçok eyaletinde protesto gösterileri düzenlendi.


San Francisco kentindeki Filistin yanlısı yüzlerce protestocu, İsrail'in Gazze ve Refah'a yönelik saldırılarını protesto etmek için Federal Bina önünde toplandı.


Ellerinde Filistin bayrakları, dövizler ve pankartlar taşıyan göstericiler, Filistin'e destek sloganları attı. Polisle, göstericiler arasında arbede yaşandı.



Fransa'da yağmura rağmen kalabalık bir kitle toplandı


Fransa'da adres başkent Paris oldu. Binlerce Filistin destekçisi yağmura aldırış etmeden meydanlara koştu.


Havadan çekilen görüntülerde kalabalığın büyüklüğü dikkat çekti.



Almanya'da öğrenciler yürüyüş yaptı


Almanya'nın başkenti Berlin'de öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.


Schöneberg semtindeki Sophi-Scholl Ortaokulu önünde toplanan çok sayıda öğrenci, daha sonra şehir merkezine doğru yürüyüş gerçekleştirdi.


Filistin bayraklarının taşındığı gösteriye, üniversite öğrencilerinin yanı sıra ortaokul öğrencileri ve bazı veliler de katıldı.





#Gazze
#İsrail
#protesto
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