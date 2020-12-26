Dünya Dünyanın en erken doğan bebeği 5 aylıkken doğan bebek taburcu oldu
AMERİKA

Dünyanın en erken doğan bebeği: 5 aylıkken doğan bebek taburcu oldu

ABD’de 21’inci haftada dünyaya gelen ve yaşamaz denilen bebek, 6 ay sonra hastaneden taburcu edildi.

Haber Merkezi DHA
Bebek 21. haftada doğdu.
Bebek 21. haftada doğdu.

Elizabeth Hutchinson Haziran’da beklenmedik bir gelişmeyle doğuma alındı ve bebeği 21’inci haftada 500 gramdan daha zayıf doğdu. Çocuk Minnesota Hastanesi’ndeki doktorlar tarafından yaşama şansının olmadığı belirtilen bebek için Neonatolog Doktoru Stacy Kern şunları söyledi:

  • "Çok hastaydı ve tedavisini gerçekleştirdiğim en küçük bebekti. Tıp literatüründeki verilere dayanarak, dünyadaki en erken doğumdan kurtulan bebeklerden biri olduğunu biliyoruz. Bu kadar erken doğan bir bebeğin hayatta kalması inanılmaz derecede nadirdir."

DHA

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ALTI AY SONUNDA TABURCU OLDU

Elizabeth-Rick Hutchinson çifti, Richard ismini koydukları bebekleri için, ona destek vermek amacıyla tedavisi boyunca her gün hastaneye gittiklerini söyledi. Richard 6 ayın sonunda 4 Aralık'ta eve dönecek kadar sağlıklı duruma geldi.

Elizabeth Hutchinson, "Sadece minnettarım çünkü hayatta kalma şansı yüksek olmayan küçük bir mucizem var ve şimdi o burada" dedi.

Bebekte uzun vadede sağlık sorunları olup olmayacağı belirsizliğini korurken Richard'ın tıbbi harcamaları için para toplanmasına yardımcı olmak amacıyla bir bağış sayfası oluşturuldu.

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