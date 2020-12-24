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ANKARA

Ankara’da 3 aylık bebek annesini emerken boğularak öldü

Üç aylık bebek annesini emerken boğuldu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 3 aylık bebek, annesi emzirdiği sırada boğularak hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni Dr. Sami Ulus Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne kaldırılırken, bebeğin kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek.

Haber Merkezi İHA
Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara'da sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 1368. Cadde’de ilginç bir olay meydana geldi. Anne İ.A., 3 aylık bebeği M.A.’yı emzirdiği sırada bebeğin nefes almayarak hareketsiz kaldığını fark etti. Durumu hemen sağlık ekiplerine bildiren aile, evde ekiplerin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ve babanın ifadeleri alındı

Eve gelen adli tabibin şüpheli ölüm ihtimali üzerinde durmasından dolayı polis ekipleri bebeğin annesi ile babasını ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Bebeğin cansız bedeni Dr. Sami Ulus Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne kaldırılırken, bebeğin kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek.
Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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