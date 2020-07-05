Psikolojik sorunları olan anne üç haftalık çocuğunu boğarak öldürdü

Kayseri’de üvey babanın 3 yaşındaki Alperen’i boğarak öldürdüğü Pınarbaşı ilçesinde bu kez anne, 3 haftalık kız bebeğini boğarak öldürdü.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerimoğlu Mahallesi’nde sabah meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Ayşe B., babasının evinde kaldığı sırada 3 hafta önce dünyaya getirmiş olduğu kızı Melek’i önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı. Bebeğin ölmediğini fark eden anne Ayşe B., küçük Melek’i boğazını sıkarak öldürdükten sonra yan odada kalan babasına haber verdi.
Anne hakkında işlem başlatıldı
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve ilaç kullanan anne Ayşe B.’nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.