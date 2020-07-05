Psikolojik sorunları olan anne üç haftalık çocuğunu boğarak öldürdü Kayseri’de 42 yaşındaki Ayşe B., babasının evinde kaldığı sırada üç hafta önce dünyaya getirmiş olduğu kızı Melek’i önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı. Bebeğin ölmediğini fark eden anne Ayşe B., küçük Melek’i boğazını sıkarak öldürdükten sonra yan odada kalan babasına haber verdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve ilaç kullanan anne Ayşe B.’nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

Haber Merkezi 05 Temmuz 2020, 10:50 Son Güncelleme: 05 Temmuz 2020, 11:00 İHA