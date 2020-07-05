Emekli polis memurunun hazin sonu: Balta ile öldürüldü

İzmir'in Bülbüldere Mahallesi’nde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, 35 NF 559 plakalı aracıyla Yeniçiftlik Mahallesi’ne seyir halinde ilerleyen emekli polis memuru İbrahim Ağcakoca’nın önü, daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen Ö.K. ve kardeşi İ.K. tarafından kesildi.

Silahıyla ateş etti

Şahıslar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada emekli polis memuru İbrahim Ağcakoca, yanında taşıdığı silah ile husumetli olduğu şahıslara ateş ederek yaraladı.

GÜNDEM Ailesinin gözü önünde kafasında vuruldu

Güvenlik ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Aldı darbeler sonucu hayatını kaybetti

Yaralanan şahıslardan Ö.K., Ağcakoca’ya balta ile saldırdı. Olayı gören çevre sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede vücudunun değişik bölgelerine darbe aldığı öğrenilen Ağcakoca’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Baltalı saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Ağcakoca’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜNDEM Lüks teknede yangın paniği: Denize atlayarak canlarını kurtardılar

Öte yandan cinayet şüphelisi yaralı Ö.K.’nin Torbalı Devlet Hastanesine, kardeşi İ.K.’nin ise Tire Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNDEM Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda 34 kişi tutuklandı

KORONAVİRÜS Dayanışmada bir milyona doğru: Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası rekora koşuyor

GÜNDEM Zabıtalar Beykoz Belediyesinin hizmete soktuğu plajdaki Türk Bayrağını indirip İBB flaması çektiler