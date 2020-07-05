Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Emekli polis memurunun hazin sonu Balta ile öldürüldü
3. SAYFA

Emekli polis memurunun hazin sonu: Balta ile öldürüldü

İzmir’in Torbalı ilçesinde emekli polis memuru olduğu öğrenilen bir şahıs, iki kardeşle girdiği tartışmada balta ile öldürüldü. Yaşanan cinayet sonrasında jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Emekli polis memuru İbrahim Ağcakoca, aldığı balta darbeleri yüzünden hayatını kaybetti.
Emekli polis memuru İbrahim Ağcakoca, aldığı balta darbeleri yüzünden hayatını kaybetti.

İzmir'in Bülbüldere Mahallesi’nde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, 35 NF 559 plakalı aracıyla Yeniçiftlik Mahallesi’ne seyir halinde ilerleyen emekli polis memuru İbrahim Ağcakoca’nın önü, daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen Ö.K. ve kardeşi İ.K. tarafından kesildi.

Silahıyla ateş etti

Şahıslar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada emekli polis memuru İbrahim Ağcakoca, yanında taşıdığı silah ile husumetli olduğu şahıslara ateş ederek yaraladı.

Ailesinin gözü önünde kafasında vuruldu
GÜNDEM
Ailesinin gözü önünde kafasında vuruldu

Güvenlik ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Aldı darbeler sonucu hayatını kaybetti

Yaralanan şahıslardan Ö.K., Ağcakoca’ya balta ile saldırdı. Olayı gören çevre sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede vücudunun değişik bölgelerine darbe aldığı öğrenilen Ağcakoca’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Baltalı saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Ağcakoca’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Lüks teknede yangın paniği: Denize atlayarak canlarını kurtardılar
GÜNDEM
Lüks teknede yangın paniği: Denize atlayarak canlarını kurtardılar

Öte yandan cinayet şüphelisi yaralı Ö.K.’nin Torbalı Devlet Hastanesine, kardeşi İ.K.’nin ise Tire Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda 34 kişi tutuklandı
GÜNDEM
Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda 34 kişi tutuklandı

Dayanışmada bir milyona doğru: Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası rekora koşuyor
KORONAVİRÜS
Dayanışmada bir milyona doğru: Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası rekora koşuyor

Zabıtalar Beykoz Belediyesinin hizmete soktuğu plajdaki Türk Bayrağını indirip İBB flaması çektiler
GÜNDEM
Zabıtalar Beykoz Belediyesinin hizmete soktuğu plajdaki Türk Bayrağını indirip İBB flaması çektiler

Ayasofya için flaş başvuru: Müze olarak kalması din-vicdan hürriyetine ve egemenlik haklarına aykırı
GÜNDEM
Ayasofya için flaş başvuru: Müze olarak kalması din-vicdan hürriyetine ve egemenlik haklarına aykırı
Abone Ol Google News
Tarihin en büyük operasyonu

Tarihin en
büyük operasyonu

Aralarında suç örgütü liderlerinin de bulunduğu 34 kişi tutuklandı.
Türk Bayrağını indiripİBB flaması çektiler!

Türk Bayrağını indirip
İBB flaması çektiler!

İBB kendi bünyesinde bulunmayan işletmeye flamasını asmak istedi.
Bu lincesessiz kalınamaz

Bu lince
sessiz kalınamaz

​AK Parti'ye katılınca saldırılar sistematik lince dönüştü.
Ayasofya için<br>flaş başvuru

Ayasofya için
flaş başvuru

​Müze olarak kalması din-vicdan hürriyetine ve egemenlik haklarına aykırı.
Dayanışmada<br>bir milyona doğru

Dayanışmada
bir milyona doğru

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası rekora koşuyor.
Heykele sığındı

Heykele sığındı

​Donald Trump:ABD aşırı solcu faşizm kuşatmasında.
Bataklığın kasası<br>FETÖ'ye emanet

Bataklığın kasası
FETÖ'ye emanet

​Uyuşturucu paralarını örgüte aktarmışlar.
Koronavirüsü<br>görüntülediler

Koronavirüsü
görüntülediler

​Türk bilim adamlarından büyük başarı.
Kritik viraj

Kritik viraj

​Derbi ya tamam ya da devam niteliği taşıyor.
Üç kıtanın sağlık<br>merkezi olacağız

Üç kıtanın sağlık
merkezi olacağız

​Salgın tehdidi altındaki hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik.
Gerekçe sağlık<br>değil siyasi

Gerekçe sağlık
değil siyasi

Siyasi sorunlar tatilcilerin sırtından çözülemez.
Noterde kartla<br>ödemeyi sevdik

Noterde kartla
ödemeyi sevdik

​Dolandırıcılığın önüne geçildi.
Eğlence başlıyor

Eğlence başlıyor

​Lunaparklarda bu tedbirlere uyulması gerekecek.
Koronavirüsü unuttular

Koronavirüsü unuttular

Ünlü eğlence mekanına 104 bin lira ceza kesildi.
16 yaşındaki Filistinli <br>gözaltına alındı

16 yaşındaki Filistinli
gözaltına alındı

​Filistinliler, İsrail'in yasa dışı ilhak planlarını protesto etti.
Süper Lig'e damga vuran olay

Süper Lig'e damga vuran olay

​Antalyaspor-Başakşehir maçının 70. dakikasında ilginç an.
Başakşehir zirveyi bırakmıyor

Başakşehir zirveyi bırakmıyor

​İstanbul ekibi ligde 30. haftayı da lider tamamladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.