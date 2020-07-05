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BURSA

Bursa haberleri: Feride nine ve üç torunu tarlaya giderken uçuruma yuvarlandı

Feride nine ve üç torunu tarlaya giderken uçuruma yuvarlandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde elektrikli bisikletine bindirdiği üç torunu ile birlikte tarlaya giden Feride nine uçuruma yuvarlandı. 70 yaşındaki yaşlı kadın ve 3 torunu yaralandı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.

Haber Merkezi İHA
Feride nine ve üç torunu hafif yaralandı.
Feride nine ve üç torunu hafif yaralandı.

Bursa'nın Yörükali Mahallesi Hasaki Dereler mevkisinde meydana gelen bir kazada 70 yaşındaki Feride nine ile üç torunu yaralandı.

Yörükali’deki evinden elektrikli bisikletine binerek ayrılan 70 yaşındaki Feride Ş. 12, 7 ve 5 yaşlarındaki üç torununu da bisiklete bindirip birlikte tarlaya götürmek istedi.

Feride nine ve torunları olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Üç metre yükseklikten yuvarlandılar

Tarlanın bulunduğu bölgede 2 bölmeli elektrikli bisikleti yol kenarına park etmek isteyen yaşlı kadın bisikleti kaydırınca üç torunu ve bisiklet ile birlikte üç metre yükseklikten aşağıya yuvarlandı. Yaralanan Feride nine ve torunları olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.

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