Feride nine ve üç torunu tarlaya giderken uçuruma yuvarlandı

Feride nine ve üç torunu hafif yaralandı.

Bursa'nın Yörükali Mahallesi Hasaki Dereler mevkisinde meydana gelen bir kazada 70 yaşındaki Feride nine ile üç torunu yaralandı.

Yörükali’deki evinden elektrikli bisikletine binerek ayrılan 70 yaşındaki Feride Ş. 12, 7 ve 5 yaşlarındaki üç torununu da bisiklete bindirip birlikte tarlaya götürmek istedi.

Feride nine ve torunları olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

GÜNDEM Lüks teknede yangın paniği: Denize atlayarak canlarını kurtardılar

GÜNDEM Ailesinin gözü önünde kafasında vuruldu

Üç metre yükseklikten yuvarlandılar

Tarlanın bulunduğu bölgede 2 bölmeli elektrikli bisikleti yol kenarına park etmek isteyen yaşlı kadın bisikleti kaydırınca üç torunu ve bisiklet ile birlikte üç metre yükseklikten aşağıya yuvarlandı. Yaralanan Feride nine ve torunları olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.

GÜNDEM Sakarya'da arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı

GÜNDEM Elazığ’da inşaat işçileri beşinci kattan iskeleyle aşağı düştü