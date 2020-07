Bursa haberleri: Feride nine ve üç torunu tarlaya giderken uçuruma yuvarlandı Feride nine ve üç torunu tarlaya giderken uçuruma yuvarlandı Bursa’nın Mudanya ilçesinde elektrikli bisikletine bindirdiği üç torunu ile birlikte tarlaya giden Feride nine uçuruma yuvarlandı. 70 yaşındaki yaşlı kadın ve 3 torunu yaralandı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.

Haber Merkezi 05 Temmuz 2020, 09:57 Son Güncelleme: 05 Temmuz 2020, 10:21 İHA