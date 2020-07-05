Lüks teknede yangın paniği: Denize atlayarak canlarını kurtardılar

İstanbul'da saat 22.30 sıralarında Beşiktaş Bebek semti açıklarında bir teknede sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Teknede bulunan iki kişi alev alev yanan tekneden kendilerini denize atarak kurtuldu.

Alevleri gören vatandaşlar panik yaşarken, olay yerine Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının başka teknelere sirayet etmesini engellemek amacıyla alev topuna dönen tekneyi açığa doğru çeken Sahil Güvenlik ekipleri, yaptığı müdahale sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü.

Tekne, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çekilerek söndürüldü.

Yaralı ve can kaybı yoktur

İstanbul Valiliğinden tekne yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, “Sahil Güvenlik Harekat Merkezi’nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı’nda Beşiktaş açıklarında bir teknede yangın meydana gelmiş olup olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik unsurları, itfaiye ve 112 Sağlık ekibi sevk edilmiştir. Yangın, denizden sahil güvenlik ekipleri ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmıştır. Yaralı ve can kaybı yoktur” denildi.

Tekne alev alev yandı.

GÜNDEM Ailesinin gözü önünde kafasında vuruldu

GÜNDEM Zabıtalar Beykoz Belediyesinin hizmete soktuğu plajdaki Türk Bayrağını indirip İBB flaması çektiler

GÜNDEM Ayasofya için flaş başvuru: Müze olarak kalması din-vicdan hürriyetine ve egemenlik haklarına aykırı