Lüks teknede yangın paniği: Denize atlayarak canlarını kurtardılar

İstanbul'da saat 22.30 sıralarında Beşiktaş Bebek semti açıklarında bir teknede sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Teknede bulunan iki kişi alev alev yanan tekneden kendilerini denize atarak kurtuldu.
Alevleri gören vatandaşlar panik yaşarken, olay yerine Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının başka teknelere sirayet etmesini engellemek amacıyla alev topuna dönen tekneyi açığa doğru çeken Sahil Güvenlik ekipleri, yaptığı müdahale sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü.
Yaralı ve can kaybı yoktur
İstanbul Valiliğinden tekne yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, “Sahil Güvenlik Harekat Merkezi’nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı’nda Beşiktaş açıklarında bir teknede yangın meydana gelmiş olup olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik unsurları, itfaiye ve 112 Sağlık ekibi sevk edilmiştir. Yangın, denizden sahil güvenlik ekipleri ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmıştır. Yaralı ve can kaybı yoktur” denildi.