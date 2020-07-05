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Gündem Elazığda inşaat işçileri beşinci kattan iskeleyle aşağı düştü
ELAZİĞ

Elazığ’da inşaat işçileri beşinci kattan iskeleyle aşağı düştü

Elazığ’da bir inşaatın 5’inci katındaki iskelenin aşağı düşmesi sonucu 5 işçi yaralandı. İş kazasını gören diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Beşinci kattan düşen işçilerden üçünün durumu ağır.
Beşinci kattan düşen işçilerden üçünün durumu ağır.

Elazığ'ın merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi’nde deprem konutları şantiyesinde üzücü bir olaya meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,yüklenici firmaya bağlı işçiler 5’inci katta kalıp sökümü yaptığı sırada iskele çöktü. Çöken İskeleyle düşen 5 işçi yaralandı. İş kazasını gören diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis, inceleme başlattı.

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