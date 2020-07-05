Elazığ’da inşaat işçileri beşinci kattan iskeleyle aşağı düştü

Hayat

Politik baskılarla bozuk düzelmez: Cinsel karmaşa ailede başlıyor

Prof.Dr. Zeki Bayraktar, Freud, Jung ve Adler gibi psikolojinin kurucularının eşcinselliği psikoseksüel bir bozukluk olarak tanımlarken güncel psikiyatrinin siyasi baskıların da etkisiyle böyle bakmadığını söylüyor.