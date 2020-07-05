Ailesinin gözü önünde kafasında vuruldu

Yetkililer meydana gelen olayla ilgili olarak işlem başlattı.

Kayseri'nin Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak’taki evde ailesi ile birlikte oturan Erol S. kafasından vuruldu. Kanlar içinde kalan Erol S. yakınları tarafından ambulans beklenmeden Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Erol S. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Fener ile boş kovan arandı

Polis ekipleri ise olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.

Çevredeki vatandaşlar iki el silah sesi duyduklarını söylerken, yetkililer meydana gelen olayla ilgili olarak işlem başlattı.

GÜNDEM Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda 34 kişi tutuklandı

GÜNDEM Bu lince sessiz kalınamaz: AK Parti’ye katılınca saldırılar sistematik lince dönüştü