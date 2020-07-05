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Gündem Ailesinin gözü önünde kafasında vuruldu
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Ailesinin gözü önünde kafasında vuruldu

Kayseri’de ailesi ile evinde otururken kafasından vurulan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı evin bahçesinde boş kovan aradı.

Haber Merkezi İHA
Yetkililer meydana gelen olayla ilgili olarak işlem başlattı.
Yetkililer meydana gelen olayla ilgili olarak işlem başlattı.

Kayseri'nin Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak’taki evde ailesi ile birlikte oturan Erol S. kafasından vuruldu. Kanlar içinde kalan Erol S. yakınları tarafından ambulans beklenmeden Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Erol S. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Fener ile boş kovan arandı

Polis ekipleri ise olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.

Çevredeki vatandaşlar iki el silah sesi duyduklarını söylerken, yetkililer meydana gelen olayla ilgili olarak işlem başlattı.

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