Dünya Dünyanın en tehlikeli yolculuğu Göçmenler bu yolu bile deniyor
AMERİKA

Dünyanın en tehlikeli yolculuğu: Göçmenler bu yolu bile deniyor

Panama'ya, tehlikeli Darien Boşluğu'nu geçerek gelen göçmen sayısı yılbaşından bu yana 46 bin 415 oldu.

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Haber Merkezi AA
Dünyanın en tehlikeli yolculuğu: Göçmenler bu yolu bile deniyor
Göçmenler bu yolu bile deniyor.

Panama'ya, tehlikeli Darien Boşluğu'nu geçerek gelen göçmen sayısı yılbaşından bu yana 46 bin 415 oldu.

Panama Güvenlik Bakanı Juan Manuel Pino, bu yıl Darien Boşluğu'nu geçen göçmenlerin sayısının önemli ölçüde arttığını söyledi.

Pino, 2021 yılının ilk yarısında 26 bin 216 göçmenin Darien Boşluğu'nu geçtiğini belirterek, bu yıl aynı dönemde ise bu sayının 46 bin 415'e yükseldiğini kaydetti.

En çok göçmen Venezuela'dan

2021'deki göçmenlerin çoğunluğu Haiti'den gelirken, yetkililer bu yılki en büyük grubun Venezuelalılar olduğunu tahmin ediyor.

Geçen yıl Haitililer, zorlu geçişi kullanan yaklaşık 130 bin göçmenin neredeyse yüzde 80'ini oluşturmuştu.

Öte yandan Panama hükümeti, göçmenler için 4,9 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

Darien Boşluğu

Orman, bataklık ve dağlarla kaplı bir doğal hayatı koruma bölgesi olan Darien Boşluğu, göçmenlerin geçişi için oldukça tehlikeli bir güzergah.

Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Pan-Amerika kara yolunun kesildiği tek nokta olan açıklıktan ancak yaya olarak orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor.

Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk ediyor.

ABD’ye geçmek isteyen göçmenlerden akılalmaz protesto: Ağızlarını dikerek açlık grevine başladılar
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Orta ve Güney Amerika ülkelerinden daha iyi yaşam umuduyla yola çıkan göçmenlerin ABD’ye akını devam ediyor. <br><br>Meksika’nın Guatemala sınırında yer alan Chiapas eyaletinin Tapachula kentinde düzensiz göçmenler, ABD’ye geçiş izni alabilmek için alışılmışın dışında bir protesto gerçekleştirdi.<br><br>Ulusal Göç Enstitüsü’nün (INM) önünde toplanan göçmenler, seslerini yetkililere duyurabilmek için iğne ve iplik kullanarak ağızlarını dikip açlık grevine başladı. <br><br><br>
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BİR PARÇA BOŞLUK BIRAKIYORLAR<br><br>Dudaklarını dikmek için birbirlerine yardım eden göçmenler, pipetle su içebilmek için ağızlarında bir parça boşluk bıraktı ve kanayan yerlerini alkolle sildi.
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Protestoya katılan aktivistlerden Irineo Mujica, \"Göçmenler protesto işareti olarak dudaklarını birbirine dikiyor. Ulusal Göç Enstitüsü’nün göçmenlerin insan olduklarını görmesini umuyoruz\" dedi. <br><br>
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'KIZIM İÇİN YAPIYORUM'<br><br>Venezuelalı göçmen Yorgelis Rivera ise, \"Bunu kızım için yapıyorum. Son birkaç saat içinde hiçbir şey yemedi ve yetkililerden bir çözüm yolu göremiyorum. Burada mahkumlar gibiyiz\" ifadelerini kullanarak 1 aydan fazla bir süredir Ulusal Göç Enstitüsü’nden yanıt beklediğini dile getirdi.
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Sınırda izin bekleyen göçmenler, yiyeceklerinin ve paralarının tükendiğini belirterek ABD’ye geçiş izni verilmesini istiyor.<br><br><br>
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MEKSİKA’DA SIĞINMA BAŞVURUSU 2021’DE YÜZDE 87 ARTIŞ GÖSTERDİ<br><br>Son yıllarda şiddet ve yoksulluktan kaçarak Meksika’ya gelen göçmenlerin sayısı da arttı. <br><br>Ülkede geçtiğimiz yıl başta Haitililer ve Honduraslılar olmak üzere sığınma başvurusunda bulunanların sayısında yüzde 87 oranında artış yaşandı.
ABD’ye geçmek isteyen göçmenlerden akılalmaz protesto: Ağızlarını dikerek açlık grevine başladılar
ABD'ye girebilmek için Meksika'nın güney sınırında bekleyen göçmenler, Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) önünde ağızlarını dikerek açlık grevine başladı.


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