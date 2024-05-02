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Dünya

Dünyanın gözü Kahire'deki görüşmelerde: Hamas 'kırmızı çizgimiz' diyerek uyardı

Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden müzakerelerde, İsrail ile Hamas arasındaki ihtilaflı noktaların çözümü için görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Lübnan'da yaşayan Hamas yetkilisi grubun kırmızı çizgisini açıkladı ve İsrail'e net bir mesaj verdi. Bu mesajdan kısa süre sonra Hamas medya ofisi de görüşmelerdeki son duruma dair bir açıklama yayınladı.

Seren Som
11:05 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hamas'tan ateşkes görüşmeleri ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi.
Hamas'tan ateşkes görüşmeleri ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi.
Lübnan'da yaşayan Hamas yetkilisi Osama Hamdan, Hizbullah'a bağlı Al-Manar TV'ye konuştu ve
"Mevcut müzakere belgesine ilişkin tutumumuz olumsuz"
dedi.
Hamas'ın basın ofisi daha sonra şu açıklamayı yaptı ve
"Olumsuz tutum müzakerelerin durduğu anlamına gelmiyor"
ifadelerini kullandı.

Osama Hamdan

'Refah'a operasyon başlatılırsa...'

Hamdan Refah'a bir operasyon yapılması halinde Hamas'ın müzakerelerden çekileceği konusunda uyardı. Hamsdan
"Düşman Refah'ta saldırgan bir kara operasyonu başlatırsa müzakereler durdurulacak çünkü direniş ateş altında müzakere etmeyecek"
diye konuştu.

  • İsrail basınına göre, Hamas önümüzdeki saatlerde son teklife değiştirilmiş bir yanıt sunması planlıyor.


Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan'da Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.


Hamas'tan bir heyetin ateşkes teklifini görüşmek üzere 22 Nisan'da Kahire'ye gittiği aktarılmıştı.


İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.


Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü.


Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.





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