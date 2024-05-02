Dünyanın gözü Kahire'deki görüşmelerde: Hamas 'kırmızı çizgimiz' diyerek uyardı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Mısır’da geçtiğimiz haftalarda yapılan esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinden bir sonuç çıkmazken, başkent Kahire’de bugün müzakerelerin tekrar başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde de Hamas silah bırakma şartlarını dünyaya duyurmuştu. Son olarak Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesi ve ateşkese ilişkin anlaşma sağlamak amacıyla devam eden müzakereler çerçevesinde bugün bir İsrail heyetini Kahire'ye davet ettiği öne sürüldü. Davet edilen İsrail heyetin Hamas'ın taleplerine cevap vereceği ön görülüyor.