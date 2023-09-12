Dünyanın gözü Kuzey Kore liderinin Yeşil Tren'inde: İşte hikayesi ve özellikleri

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Kuzey Kore'nin Putin hamlesi gözlerin Rusya'ya çevrilmesine neden oldu.

Moskova basını, Putin ile görüşmek üzere Vladivostok'a gittiği söylenen Kuzey Kore lideri Kim'i taşıyan 'Yeşil Tren'in bu sabah Rusya topraklarına girdiğini bildirdi.

Gizemli tren ise tüm dünyanın ilgisini üzerinde topladı. işte Yeşil Tren'in hikayesi...

Neden uçak değil tren?

Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il-sung ile oğlu ve ikinci devlet başkanı Kim Jong-il'in, başta güvenlik gerekçeleri olmak üzere bazı nedenlerden ötürü başlattıkları "uçak yerine treni kullanma geleneği", mevcut lider Kim Jong-un tarafından da zaman zaman tercih ediliyor.

Aile geleneği

Kim Jong-un, dedesi ve babası kadar olmasa da yurt dışı seyahatleri için genellikle treni seçiyor.

Kapalı bir rejim olması nedeniyle Kuzey Kore ve liderleri hakkındaki bilgiler, açık kaynaklarda yer alan istihbarata dayalı bilgi ve uluslararası basında çıkan az sayıdaki haberlerin ötesine geçemiyor.

Stalin'in hediyesiyle başladı

Kim ailesinin trenle seyahat etme geleneği, Kim Il-sung'un aldığı eski bir hediyeye dayanıyor.

Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, Kim Il-sung'e seyahatlerinde kullanması için özel donanımlı bir vagon hediye diyor ve Kim Il-sung, o tarihten itibaren seyahatlerinde treni tercih etmeye başlıyor.

Tren seyahatleri, Kuzey Kore'yi 1948'de kuran Kim Il-sung ile oğlu Kim Jong-il için bir gelenek haline geliyor ve ikili, iktidarları döneminde yurt dışına uçak yerine trenle gidip geliyor. Baba Kim, aradaki binlerce kilometre mesafeye rağmen hayattayken Vietnam'a ve Doğu Avrupa'ya yaptığı ziyaretlerde de tren kullanıyor.

Uçağa binmekten korkuyor mu?

Ülkeyi 1994-2011 döneminde yöneten Kim Jong-il'in uçağa binmekten korktuğu, tren geleneğine ilişkin söylentiler arasında yer alıyor.

Kim Jong-il'in eski korumalarından birinin Güney Kore medyasına verdiği demeçte, eski liderin uçakla seyahat etmesi halinde "düşmanları tarafından vurulmaktan korktuğu" ifadeleri de yer alıyor.

2011'de hayatını kaybeden Kim Jong-il'in ölümüne ilişkin Kuzey Kore medyası, liderin trenle seyahat ettiği sırada kalp yetmezliğinden öldüğünü yazmıştı.

Torun Kim de daha çok trenle seyahati tercih ediyor

Babasının ölümünün ardından 2011'de ülkenin yönetimine gelen torun Kim, özel uçağı olan bir lider. Torun Kim, babasının aksine zaman zaman yurt dışı seyahatlerinde uçakla seyahat etmeyi de tercih ediyor.

Göreve geldiğinden bu yana torun Kim, 7 yurt dışı seyahati düzenledi. Bu seyahatlerden ilkini, Mart 2018'de Çin'e yaptı. Kim, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de görüştü. Kuzey Kore lideri, bu ilk yurt dışı seyahatinde tren kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme için Haziran 2018'de Singapur'a giden Kim, bu yolculukta Çin Hava Yollarının uçağına binmişti.

Kim'in bugüne kadarki 7 yurt dışı seyahatinin 4'ünü trenle, 3'ünü de uçakla yolculuk yaptığı ifade ediliyor.

Trenle Vietnam'a 60 saatlik yolculuk

Torun Kim'in en dikkat çekici yurt dışı ziyareti, Şubat 2019'da yine Trump ile Vietnam'da yaptığı görüşme için çıktığı seyahat. Kuzey Kore lideri, bu ziyaret için 60 saat trenle yolculuk yaparak Vietnam'a ulaşmıştı.

Kim, Putin ile Nisan 2019'da Rusya'nın Vladivostok şehrinde yaptığı görüşme için de trenle seyahati tercih etmişti.





Lüks trenin vagonları kurşun geçirmez zırha sahip

Kim'in kullandığı trenin özelliklerine ilişkin kısıtlı da olsa uluslararası basında bazı bilgiler yer alıyor.

Buna göre, torun Kim'in kullandığı lüks tren, 21 vagondan oluşuyor. Bu vagonların tamamı kurşun geçirmez zırha sahip. İçinde oturma odası, yatak odası ve uydu telefon bağlantısı gibi özellikleri bulunan tren, zırhlı olması dolayısıyla saatte ortalama 50 ila 80 kilometre gibi düşük bir hızla yol alıyor.

İçerisindeki pembe koltukların fotoğrafıyla dünya basınında sık sık gündeme gelen trenin hızının düşük olması nedeniyle Kim'in yurt dışı seyahatleri saatlerce, bazen de günlerce sürebiliyor.

Güney Kore'nin Chosun gazetesinin 2009 tarihli bir haberine göre, bu tren yola çıktığında bazı güvenlik tedbirleri alınıyor.

Kuzey Kore liderinin seyahatine, kendisinin içinde bulunduğu tren dışında 2 tren daha eşlik ediyor. Bu trenlerden ilki, seyahat edilecek bölgeye önden gidiyor, yolda veya gidilecek alanda güvenlik kontrollerini yapıyor. İkinci trende de devlet başkanı seyahat ediyor. Arkadan gelen üçüncü tren de koruma ve destek ekiplerini taşıyor.











