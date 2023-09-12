ABD'den Kuzey Kore lideri Kim'e 'Moskova'ya silah sağlamama' çağrısı

ABD yönetimi, Rusya'ya giden Kuzey Kore lideri Kim'e "Moskova'ya silah sağlamama" çağrısında bulundu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Kim'in Rusya ziyareti öncesi Yonhap Haber Ajansına açıklamalarda bulundu.
"Kuzey Kore'yi taahhütlere uymaya çağırıyoruz"
Zırhlı treniyle yola çıktı
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim'in, Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetiyle Rusya'yı ziyaret edeceği bildirilmişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Rusya'ya gitmek üzere zırhlı treniyle pazar günü öğleden sonra Pyongyang'dan ayrıldığı aktarılmıştı.
Kim, son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin'le görüşmüştü.