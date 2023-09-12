|
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya'ya gitmek üzere yola çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Rusya'ya gitmek üzere zırhlı trenle pazar günü öğleden sonra Pyongyang'dan ayrıldığı bildirildi. Kim'in bu ziyarette, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği ve Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'na katılacağı tahmin ediliyor.

07:29 . 12/09/2023 Salı
AA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Rusya'ya gitmek üzere zırhlı treniyle pazar günü öğleden sonra Pyongyang'dan ayrıldığı bildirildi.


Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim'e seyahati sırasında hükümet ve silahlı kuvvetlerin önde gelen yetkilileri eşlik edecek.


Kim'in Rusya'ya gitmek üzere pazar günü öğleden sonra Pyongyang'dan ayrıldığı ve iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesinin üst düzey yetkililerin Kim'i uğurladığı belirtildi.


Özel zırhlı trenle yapacağı yolculuğunun yaklaşık 20 saat sürmesi beklenen Kim'in, Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'na katılacağı tahmin ediliyor.


KCNA, daha önce yeri ve zamanına ilişkin detayların paylaşılmadığı ziyarette Kim'in Putin ile görüşeceğini açıklamıştı.


Kremlin de Kuzey Kore lideri Kim'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle yakında Rusya'yı ziyaret edeceğini bildirmişti.


The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Kim'in Putin ile
"Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarını ele almak üzere"
bir araya geleceği öne sürülmüştü.

Kim son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin'le görüşmüştü.




#Kuzey Kore
#Rusya
#Vladimir Putin
12 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakan Şimşek'ten Kredi Kullanımı Sınırlamasına İlişkin Açıklama