Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya'ya gitmek üzere yola çıktı

Güney Kore basınının ülkenin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u taşıyan özel zırhlı bir tren Rusya'ya doğru yola çıktı. Kim’in, burada Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Moskova’ya silah sağlama konusunu masaya yatıracağı iddia ediliyor.