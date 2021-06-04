Dünya Dünyanın yeni korkulu rüyası Kara mantar hastalığı Meksikaya da sıçradı
AMERİKA

Dünyanın yeni korkulu rüyası: Kara mantar hastalığı Meksika’ya da sıçradı

İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan, geçtiğimiz günlerde Mısır ve Irak’ta da görülen kara mantar hastalığı Meksika’ya da sıçradı.

Haber Merkezi İHA
Dünyanın yeni korkulu rüyası: Kara mantar hastalığı Meksika’ya da sıçradı
Bir enfeksiyon hastalığı olan mukormikoz, çok nadir görülüyor.

Kara mantar olarak da bilinen mukromikoz hastalığı Meksika’da da ortaya çıktı. Meksika eyaletinde yer alan General Hospital de Zona 71 Hastanesi yetkilileri, 34 yaşındaki Gregorio Avendano Jimenez’de kara mantar hastalığının tespit edildiğini açıkladı.

  • Yaklaşık 9 yıldır diyabet hastası olduğu ve 1 ay önce korona virüse (Covid-19) yakalanıp iyileşmesine rağmen son günlerde sağlığının kötüye gittiği söylenen hasta, geçtiğimiz cumartesi günü şiddetli baş ağrısı ve burun kanamalarının başlaması, sol tarafta yüz felci görülmesi ve glikoz seviyesinin 500 mg/dl’ye ulaşması üzerine yakınları tarafından hastanenin acil servisine götürüldü. Burada hemen hastaneye yatışı sağlanan hastanın durumu gün geçtikçe daha kötüye gitti. Doktoru tarafından yakınlarına yapılan açıklamada, hastanın enfeksiyon nedeniyle sol gözünü, burnunu ve damağını kaybettiğini, ayrıca beynin de etkilenmesinin an meselesi olduğu belirtildi. Ayrıca hastanın hayati riskinin yüksek olduğu bildirildi.

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Kara mantar (mukormikoz) nedir?

Bir enfeksiyon hastalığı olan mukormikoz, çok nadir görülüyor. Hastalık genellikle toprak, bitki, gübre veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu ortaya çıkıyor. Sinüs, beyin ve akciğerleri etkileyen kara mantar, diyabet hastalarında veya kanser ile AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde hayati tehlikeye yol açabiliyor.

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