Dünyaya yayılıyor: İsrail'de ilk hantavirüs vakası teşhis edildi

Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius isimli yolcu gemisinin, şüpheli 3 hastanın tahliye edilmesinin ardından Kanarya Adaları'na ulaşmak üzere buradan ayrıldığı bildirildi.

Tahliye edilen 3 kişinin İngiltere, Hollanda ve Almanya uyruklu oldukları açıklandı.

İçinde hala yaklaşık 150 yolcu bulunan geminin 3 gün içinde Kanarya Adaları'na ulaşması öngörülüyor.

Hollanda ve Almanya'da alarm

Hollanda medyasında yer alan haberlere göre de Hollanda Kraliyet Havayollarında (KLM) çalışan bir uçuş görevlisi, hantavirüs belirtileriyle Amsterdam'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Hollandalı uçuş görevlisinin, hantavirüs nedeniyle Johannesburg'da ölen 69 yaşındaki Hollandalı kadınla temasının olduğu ve hafif semptomlarla hastanede izole edildiği belirtildi.

Alman basını ise yolcu gemisinde yaşanan salgın sırasında hantavirüse maruz kalmış olabileceği düşünülen bir Alman kadının, ihtiyati testler yapılması için Düsseldorf'ta hastaneye yatırıldığını duyurdu.

65 yaşındaki kadın, sıkı enfeksiyon kontrol önlemleri altında Düsseldorf Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi ve burada gözlem altına alınmak üzere enfeksiyon hastalıkları servisine kabul edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, hastanın durumunun stabil olduğu belirtilerek "Şu ana kadar aktif bir enfeksiyona dair herhangi bir bulguya rastlanmadı ancak virüsün kuluçka süresinin oldukça değişken olması nedeniyle, hastanın izlenmesine ve testlerin sürdürülmesine ihtiyaç duyulmaktadır." denildi.​​​​​​​

Singapur’da 2 kişi hantavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye gittiği sırada hantavirüse bağlı ölümlerin yaşandığı Hollanda bayraklı MV Hondius yolcu gemisinde bulunan 2 kişi, Singapur’da Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nde (NCID) virüs şüphesiyle karantinaya alındı.

İsviçre'de hantavirüs tespit edilen bir hasta Zürih'te tedavi altına alındı

İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi (FOPH), hantavirüs bulaşmış bir hastanın Zürih Üniversite Hastanesinde tedavi gördüğünü bildirdi.

İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberinde, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden ve hantavirüs vakalarının doğrulandığı yolcu gemisinde bulunan bir kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Haberde, nisan sonunda Güney Amerika gezisinden dönen hastanın ilk belirtileri göstermesinin ardından hastaneye gittiği ve orada acilen izole edildiği bilgisine yer verildi.

Cenevre Üniversitesi Hastaneleri (HUG) laboratuvarında yapılan testin hantavirüs enfeksiyonunu doğruladığına işaret edilen haberde, hastada, Güney Amerika'da yaygın olan hantavirüsün bir varyantı olan Andes virüsünün tespit edildiği bildirildi.

İsrail'de de ilk vaka teşhis edildi

Dünyayı alarma geçiren hantavirüs bir ülke daha görüldü. İsrail medyası, ülkede ilk hantavirüs vakasının teşhis edildiğini duyurdu. İsrail basınına göre hastanın birkaç ay önce Doğu Avrupa'da kaldığı süre boyunca enfekte olduğu ve hastalığa bağlı belirtiler geliştirdikten sonra tıbbi yardım aldığı düşünülüyor.

Haberde, hastada semptomlar ortaya çıktıktan sonra antikor testi yapıldığı ve hantavirüse maruz kaldığı tespit edildiği belirtildi. Daha sonra hastaya, virüsün genetik materyalini tespit etmek için PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) testi yapıldığı ve enfeksiyonun doğrulandığı bilgisine de yer verildi.

Gemide üç kişi öldü

Arjantin’den 1 Nisan’da yola çıkan ve 3 Mayıs’ta Yeşil Burun Adaları açıklarına ulaşan gemide 23 ülkeden 88 yolcu ve 59 mürettebat bulunuyordu. Gemide şu ana kadar 8 kişide virüs tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetti. Üç vaka ise 'şüpheli' olarak nitelendirildi.

İlk vaka olan Hollandalı erkek yolcu, 11 Nisan’da gemide hayatını kaybederken, cenazesi 24 Nisan’a kadar gemide kaldı. Ardından eşi, cenazeyle birlikte Saint Helena’da karaya çıkarıldı. Tahliye sırasında hafif belirtiler gösteren kadın, Güney Afrika’nın Johannesburg kentine uçtu. Hollanda’ya giden uçağı bindirilmeyen kadın, bir gün sonra 26 Nisan’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gemideki 1 Almanya vatandaşı ise 2 Mayıs’ta yaşamını yitirdi.

Geminin İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın Tenerife Limanı’na demirlemesi ve sağlık durumları müsaade ettiği takdirde yabancı yolcuların buradan kendi ülkelerine gönderilmesi planlanıyor. Gemiden şu ana kadar 3 kişi tahliye edilerek, Hollanda’ya sevk edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün yolcularla temas etmiş olabilecek ve semptom gösteren başka kişiler bulunduğu iddialarından haberdar olduğunu ve ilgili makamlarla temas halinde olduklarını açıkladı. DSÖ Genel Direktörü, hastalığın kuluçka süresinin altı haftaya kadar çıkabildiğini ifade ederek ilerleyen dönemde daha fazla vaka ortaya çıkabileceğine işaret etti.

Ghebreyesus, hastalığın ciddi olmasına rağmen "halk sağlığı açısından risk seviyesinin düşük" olarak değerlendirildiğini de sözlerine ekledi.

Ghebreyesus, önceki hantavirüs salgınlarında insandan insana bulaşmanın yalnızca "uzun süreli yakın temas" durumlarında görüldüğünü ve bu vakada da durumun böyle olduğunu söyledi. Ghebreyesus, "İlk vaka, 6 Nisan’da belirti göstermeye başlayan ve 11 Nisan’da gemide hayatını kaybeden bir erkekti. Numune alınmadı ve belirtiler, diğer solunum yolu hastalıklarına benzediği için başlangıçta hantavirüsten şüphelenilmedi" şeklinde konuştu.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.







