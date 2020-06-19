Dünyayı endişelendiren rekor: Nüfusun yüzde biri yersiz yurtsuz

GÖRÜLMEMİŞ SEVİYEDE

BMMYK tarafından 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesinde yayımlanan Küresel Eğilimler Raporu’nda, savaş, çatışma ve zulüm nedeniyle geçen yıl dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısının “görülmemiş” seviyeye ulaştığına dikkat çekildi. Rapora göre, 2019’da evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 9 milyon kişi arttı. Böylelikle, dünya genelinde mülteci konumuna düşen ve sığınma arayan kişilerin sayısı rekor kırarak 79,5 milyona ulaştı.

10 YILDA 2 KAT ARTTI

2010 yılında dünyada zorla yerinden edilenlerin sayısının 41 milyon olduğu hatırlatılan raporda, aradan geçen 10 yılda bu sayının neredeyse iki katına çıktığına işaret edildi. Suriye, Venezuela, Afganistan, Güney Sudan ve Myanmar (Arakanlı Müslümanlar) dünyanın en fazla mülteci üreten 5 ülkesi konumunda bulunuyor.

TÜRKİYE İLK SIRADA

Rapora göre, Türkiye yüzde 92’si Suriyeli olmak üzere toplam 3,9 milyon yerinden edilmiş insana ev sahipliği yaparak, bu alanda dünya sıralamasındaki birinciliğini 2019’da da sürdürdü. Kolombiya, yaklaşık 1,8 milyon yerinden edilmiş Venezuelalıyı ağırlayarak Türkiye’nin ardından ikinci sıraya yerleşti.

5,6 milyon Filistinli mülteci

Fotoğraf: Arşiv

Dünya mültecilerinin yüzde 77’sini Afganistan gibi 50’nci yılına giren uzun dönemli krizler oluşturuyor. Her 10 mülteciden 8’i ise gelişmekte olan ülkelerde bulunuyor. BMMYK Küresel Eğilimler Raporu’nda, dünya genelinde yerinden edilmiş kişilere BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) korumasındaki 5,6 milyon Filistinli mültecinin de dahil olduğu belirtildi.