Dünya Dünyayı etkileyen koronavirüsün görülmediği ülke Hiçbir açıklama yapılmıyor
KORONAVİRÜS

Dünyayı etkileyen koronavirüsün görülmediği ülke: Hiçbir açıklama yapılmıyor

Yeni tip koronavirüs vakasının kayıtlara geçmediği Türkmenistan'da, dünyayı etkileyen salgınla ilgili neredeyse hiçbir açıklamanın yapılmaması dikkat çekiyor.

Haber Merkezi AA
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası açıklanmadı.
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası açıklanmadı.

Türkmenistan'ın, Çin'den sonra koronavirüsün merkezi haline gelen İran ile 5 bin 500 kilometreye yakın kara sınırı bulunuyor. İran ile yoğun ticari faaliyetleri olan Türkmenistan, bu ülkede Kovid-19 vakaları görülmeye başladığı günlerde tüm sınır kapılarını kapattı. Şubat ayının sonunda alınan bu kararın ardından, ülke içinde bölgeler arası geçişler sınırlandırıldı.

  • Peşi sıra Afganistan ve Özbekistan'la da sınır kapılarını kapatan Türkmenistan, 19 Mart'tan itibaren uluslararası uçuşları da durdurdu. Aşkabat yönetimi, Kovid-19'un yayılmaya başlamasından sonra ülkeye gelenleri sağlık taramasından geçirdi, ateşi olanları izole etti.

Ancak bu tedbirlerin alındığı Türkmenistan'da 21 Mart'taki Nevruz Bayramı kutlamaları iptal edilmedi. Bayram kutlamalarına Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile birlikte binlerce Türkmen katıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs vakası tespit edilmediğini açıkladığı Türkmenistan'da yönetim, Kovid-19 testleri satın alıyor.

Ülkedeki kurumların resmi sitelerinde, medyada, koronavirüsle ilgili neredeyse hiç açıklama yer almazken, bazı yabancı basın kuruluşları, ülkede vaka olduğunu ve devletin onu gizlediğini ileri sürdü. Türkmenistan Sağlık Bakanlığı da iddiaları yalanladı.

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Virüse karşı "üzerlik" ile tedavi

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bir açıklamada, halkı salgına karşı bilgilendirme çalışmalarının yürütüldüğü, sağlık kurumlarına ilaç ve tıbbi malzemelerin sağlandığı belirtilirken, Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un salgınla mücadelede şifalı bitkilerin öneminin halka anlatılması talimatı dikkat çekiyor.

  • Başbakan Yardımcısı Purli Agamıradov, Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'un yazdığı "Türkmenistan'ın şifalı bitkileri" kitabını halka tavsiye etti. Berdimuhamedov kitabında, üzerlik bitkisinin virüslere karşı etkili bir araç olduğunu, salgınla ilgili zor şartlarda üzerliğin önemini anlatıyor.

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