Dünya Ege Denizinde 37 saat mahsur kalan kadın şeker yiyerek hayatta kaldı
AVRUPA

Ege Denizi’nde 37 saat mahsur kalan kadın şeker yiyerek hayatta kaldı

Ege Denizi’nde 37 saat mahsur kalan kadın şeker yiyerek hayatta kaldı

Ege açıklarında bir botta 37 saat boyunca mahsur kalan Yeni Zelandalı turist, şeker yiyerek hayatta kaldı. Tecrübeli bir denizci olan turist, kendisini arayan kurtarma ekipleri tarafından fark edilmek için başının üzerine kırmızı bir çanta koyup, güneş ışığını yansıtmak için ise ayna kullandı.

Haber Merkezi İHA
Yeni Zelandalı Kushila Stein denizde mahsur kaldı.
Yeni Zelandalı Kushila Stein denizde mahsur kaldı.

Yeni Zelandalı Kushila Stein, tatil için geldiği Yunanistan’da botla açıldıktan sonra kayboldu. Mike adlı bir İngiliz vatandaşına yardımcı olmak amacıyla Türkiye’den yatla Ege’ye giden Stein, Cuma günü yattan ayrılıp Bolukendire’ye gitmek için bir şişme botla yola çıktı. Ancak yata geri dönmek için yeniden yola çıktığında küreklerden biri denize düşüp rüzgar nedeniyle kayboldu.

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37 saat boyunca susuz kaldı

  • Stein’in saatler sonra yata geri dönmediğini fark eden Mike, Cumartesi sabahı durumu Yunan yetkililere bildirdi. Stein, hayatta kalmama ihtimaline karşı, bota annesinin iletişim bilgilerini içeren bir not yazdı.

37 saat süren aramanın ardından Stein, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Girit Adası’nın 101 kilometre kuzeyinde bulundu. Saatlerce susuz kalan Kushila Stein, tedavi için hastaneye götürüldü.

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Vücuduna plastik poşetler sardı

Stein, sıcaktan korunmak için ise vücuduna plastik poşetler sardığını ifade etti. Tecrübeli bir denizci olan Stein, kendisini arayan kurtarma ekipleri tarafından fark edilmek için başının üzerine kırmızı bir çanta koyup, güneş ışığını yansıtmak için ise ayna kullandı. Kurtarıldıktan sonra açıklama yapan 45 yaşındaki kadın, şeker yiyerek hayatta kaldığını söyledi.

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