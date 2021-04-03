Ege denizinde ölüme terk edilen göçmenler: Yunan görevliler bizi yarım saat dövdü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca benzin hortumu kesilerek Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtardı. Düzensiz göçmenler Ayvalık’a getirildi.

Kurtarılan göçmenlerden biri, ’Gece saat 02.00 civarında Ayvalık’tan yola çıktık. Çok yakındık, yaklaşık 15 dakika sonra Midilli Adasına varacaktık. Birkaç kişi bizim botumuzun üstüne çıktı.

Sonra bizim motorumuzu alıp, dövmeye başladılar. Yaklaşık yarım saat bizi dövdüler. Bizim kendi botumuzu, onların botuyla bağladılar. Yaklaşık 1 saat bizi arkalarında çektiler. Denizin ortasında bırakıp, geri gittiler’ dedi.

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