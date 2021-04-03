Dünya Ege denizinde ölüme terk edilen göçmenler Yunan görevliler bizi yarım saat dövdü
AVRUPA

Ege denizinde ölüme terk edilen göçmenler: Yunan görevliler bizi yarım saat dövdü

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türkiye karasularına itilen ve ölüme terk edilen 84 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenlerden biri, Yunan Sahil Güvenlik görevlileri, yaklaşık yarım saat bizi dövdüler" dedi.

Haber Merkezi İHA
Ege denizinde ölüme terk edilen göçmenler: Yunan görevliler bizi yarım saat dövdü
Ölüme terk edilen göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca benzin hortumu kesilerek Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtardı. Düzensiz göçmenler Ayvalık’a getirildi.

Kurtarılan göçmenlerden biri, ’Gece saat 02.00 civarında Ayvalık’tan yola çıktık. Çok yakındık, yaklaşık 15 dakika sonra Midilli Adasına varacaktık. Birkaç kişi bizim botumuzun üstüne çıktı.

Sonra bizim motorumuzu alıp, dövmeye başladılar. Yaklaşık yarım saat bizi dövdüler. Bizim kendi botumuzu, onların botuyla bağladılar. Yaklaşık 1 saat bizi arkalarında çektiler. Denizin ortasında bırakıp, geri gittiler’ dedi.

Yunanistan'ın botlarını patlatıp ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı
OYNAT 00:59
Yunanistan'ın botlarını patlatıp ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Çanakkale açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik botları patlatılıp, Türk Karasularına itilerek ölüme terk edilen Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Küçük çocuklarında yer aldığı olaylarda düzensiz göçmenlerin dövüldüğü görüldü. Çeşitli yerlerinden yaralanan mültecilere karada ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

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