Ege'de Yunan zulmü: İHA tespit etti düzensiz göçmenler kurtarıldı

Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA ile görüntülendi

Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından Türk kara sularına itilen göçmenler, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi.



Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ege Denizi'nin Midilli Adası kuzeyinde, 30 Aralık 2022 tarihinde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı” ifadelerine yer verildi.

