Dünya Egede Yunan zulmü İHA tespit etti düzensiz göçmenler kurtarıldı
AVRUPA

Ege'de Yunan zulmü: İHA tespit etti düzensiz göçmenler kurtarıldı

Düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği anlar Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından görüntülendi.

Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarıldı.

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Haber Merkezi AA
Egede Yunan zulmü: İHA tespit etti düzensiz göçmenler kurtarıldı
Foto/Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık'ta Ege Denizi'nde Midilli Adası'nın kuzeyinde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği anlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracıyla (İHA) tespit edildi.

Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA ile görüntülendi
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Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA ile görüntülendi
Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından Türk kara sularına itilen göçmenler, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ege Denizi'nin Midilli Adası kuzeyinde, 30 Aralık 2022 tarihinde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu olayın Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmesi üzerine, düzensiz göçmenler bulunduğu bölgeden kurtarıldı.

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