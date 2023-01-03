Ege'de Yunan zulmü: İHA tespit etti düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık'ta Ege Denizi'nde Midilli Adası'nın kuzeyinde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği anlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracıyla (İHA) tespit edildi.
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Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA ile görüntülendi
Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından Türk kara sularına itilen göçmenler, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ege Denizi'nin Midilli Adası kuzeyinde, 30 Aralık 2022 tarihinde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı” ifadelerine yer verildi. Söz konusu olayın Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmesi üzerine, düzensiz göçmenler bulunduğu bölgeden kurtarıldı.
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, cebir yoluyla yağma suçunu işlediği iddia edilen organize suç örgütü ile silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 14 zanlının yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.
Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katıldı. Özel harekat polisleri, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Mersin'de 250 polisle şafak operasyonu: 14 adres eş zamanlı basıldı
Mersin'de, yağma ve silah kaçakçılığı suçlarına karıştığı öne sürülen 14 zanlının yakalanması için 250 polisle şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polisleri, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
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Paris saldırısında ölenlere PKK paçavralarıyla cenaze töreni
Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırı sonrası 3 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası Paris sokaklarını savaş alanına çeviren PKK destekçileri ölen kişilere terör örgütü paçavralarıyla cenaze töreni düzenledi.