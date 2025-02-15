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Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle Niyoz Adası’nda OHAL ilan edildi

Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle Niyoz Adası’nda OHAL ilan edildi

12:3515/02/2025, Cumartesi
AA
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Foto - Arşiv
Foto - Arşiv

Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan'ın Niyoz Adası'nda da olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri
Vasilis Papayeorgiu
'nun kararıyla Niyoz Adası da olağanüstü hal ilan edilen adalar arasına katıldı.

14 Mart'a kadar sürecek


Adadaki olağanüstü hal durumu, 14 Mart'a kadar sürecek.


Yamurgi ve Anafiya adalarında bu hafta, Santorini Adası'nda da geçen hafta olağanüstü hal ilan edilmişti.


Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime 17 Şubat'a kadar ara verilmişti.




#Niyoz Adası
#Santorini Adası
#YUNANİSTAN

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