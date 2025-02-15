Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle Niyoz Adası’nda OHAL ilan edildi

'nun kararıyla Niyoz Adası da olağanüstü hal ilan edilen adalar arasına katıldı.

'nun kararıyla Niyoz Adası da olağanüstü hal ilan edilen adalar arasına katıldı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri

14 Mart'a kadar sürecek

14 Mart'a kadar sürecek

Adadaki olağanüstü hal durumu, 14 Mart'a kadar sürecek.

Yamurgi ve Anafiya adalarında bu hafta, Santorini Adası'nda da geçen hafta olağanüstü hal ilan edilmişti.