MSB'den Meteor füzesi açıklaması: Yunanistan engellemeye çalışmıştı
Semih Kara
12:0913/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Tuğamiral Zeki Aktürk açıklamalarda bulundu.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadele operasyonları, Fransa'dan Türkiye'ye meteor füzesi satışı ve gündemdeki bazı konulara ilişkin bilgi verdi.
Bakanlık'ta düzenlenen basın toplantısında,
son bir haftada 56 teröristin
etkisiz hale getirildiği açıklandı. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise
377 olduğu bildirildi.
Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu 140 kişinin yakalandığını,
1799 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini
belirten Bakanlık, 1 Ocak'tan bugüne kadar yakalananların sayısının 614'e, engellenen kişi sayısının ise 8 bin 181'e yükseldiğini açıkladı.
'Önceliğimiz yerli ve milli silahlar'
Türkiye'nin Fransa'dan alması planlanan meteor füzeleri nedeniyle Yunanistan'ın Fransa'ya tepki göstermesine ilişkin,
"Meteor füzesi hava-hava füzeleri arasında yer alan Avrupa menşeli uzun menzilli yeni nesil bir füzedir.
Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah ve sistemlerdir. Bu kapsamda geliştirmekte olduğumuz Meteor füzesine muadil olan
GÖKHAN hava-hava füzesi ile de Hava Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi planlamaktayız.
GÖKHAN füzesi envantere girinceye kadar Eurofighter uçaklarıyla birlikte Meteor füzesinin de temin çalışmaları
sorunsuz olarak devam etmektedir.
"
ifadeleri kullanıldı.
'Yunanistan kendi menfaatlerini dayatmaya çalışıyor'
Bakanlık, NATO'nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerini test etmek amacıyla Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Steadfast Dart 2025 tatbikatında Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı girişimleriyle ilgili de,
"Yunanistan kendi tezlerini Yunanistan'da icra edilen
NATO tatbikatları da dahil olmak üzere her fırsatta dayatmaya çalışıyor.
Son olarak bu tatbikatta bazı hususları Tatbikat Planlama Dokümanına sokmaya çalıştılar. Bu minvalde, Tatbikat Planlama Dokümanının ülke hassasiyetlerimize uygun şekilde değiştirilerek Kuzey Atlantik Konseyi seviyesinde onaylanmasına yönelik çalışma başlatılmış olup dokümana yönelik müzakereler devam etmektedir. Bu süreçte
Romanya'nın Milli Dacia Tatbikatına iştirak etmeye devam edeceği, komutalarını üstlendiğimiz Deniz Görev Gruplarındaki unsurlarımızın NATO'ya taahhütlerimiz kapsamında Steadfast Dart Tatbikatına katılım sağlamaya devam edeceği
NATO makamlarına bildirilmiştir.
"
açıklamasında bulundu.
Trump'ın açıklamasına tepki
Binlerce Filistinliyi acımasızca katleden İsrail'in, barışa ve ateşkese gölge düşürecek uluslararası hukuk ihlallerine, kararlarına ve söylemlerine devam ettiğini ifade eden Tuğamiral Aktürk,
"Kendi topraklarından başka ülkelere sürülmeleri yönünde
akıl ve mantık dışı, ciddiyetsiz ve hiçbir hukuki temeli olmayan
dayatmalara maruz kalan Filistinlilere yönelik zulmün bir an evvel son bulması için 1967 sınırlarına dayalı
iki devletli çözümün hayata geçirilmesi şarttır.
"
diye konuştu.
'Terör örgütleri Suriye'den temizlenecek'
Bakanlık, Suriye'de yeni yönetimin Afrin'de kontrolü lağvedilen Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) devraldığına ilişkin haberlere ilişkin de,
"Bizim önceliğimiz terör örgütlerinin Suriye'den temizlenmesidir. Bu konuda ülkemiz ve Suriye'deki yeni yönetim arasında anlayış birliği vardır.
Gerektiği takdirde Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliği olabilecektir.
Suriye'ye Askeri Ataşe Görevlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Çok yakın zamanda Ataşemizi görevlendirerek Suriye'ye göndereceğiz."
dedi.
Uzman Çavuş Osman Oktay şehit oldu
Bakanlık'tan yapılan açıklamada,
"
Suriye'nin kuzeyinde bir Üs Bölgesinde
, 07 Şubat 2025 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan
taciz ateşi sonucu yaralanan
kahraman silah arkadaşımız
P. Uzm. Çvş. Osman OKTAY
, Gaziantep ŞH'de yoğun bakım servisinde müşahade altında iken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak
13 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur.
"
denildi.
Personel teminine ilişkin bilgi verdi
Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında, 17-18 Şubat'ta Çanakkale'de, 20-21 Şubat'ta Konya'da gerçekleştirilecek fuarlara katılım sağlanarak Bakanlığın temin faaliyetleri ile personel alımına ilişkin süreçlerinin anlatılacağını kaydetti.
Tatbikatlar hakkında bilgilendirme
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"10-21 Şubat tarihleri arasında, Pakistan'da Türkiye ve Pakistan Komando ve Özel Kuvvet unsurlarının katılımı ile Atatürk Tatbikatı, Kenya'da JUSTIFIED ACCORD-2025 Arazi Eğitimi,10-27 Şubat tarihleri arasında ise Umman Denizi, Arap Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de INTERNATIONAL MARITIME EXERCISE-2025 Deniz Harekatı tatbikatı devam etmektedir. Ayrıca, NATO'nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerini test etmek amacıyla 10-21 Şubat tarihleri arasında Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Steadfast Dart 2025 Tatbikatı'na NATO Daimi Deniz Görev Gruplarından 3 gemimiz ile katılım sağlanmakta, bu tatbikatla ilişkilendirilmiş olarak 22-28 Şubat tarihleri arasında Romanya tarafından planlanıp icra edilecek müşterek, çok uluslu ve atışlı Dacia 2025 Tatbikatı'na 1 Keşif Bölüğümüz ile iştirak edilmesi planlanmaktadır. 15-22 Şubat tarihleri arasında Endonezya'da KOMODO-2025 Deniz Harekatı, 19 Şubat-14 Mart tarihleri arasında ise İngiltere'de COBRA WARRIOR-2025 Karma Hava Harekatı tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır."
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