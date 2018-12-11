Dünya Ekonomik vesosyal OHAL
AVRUPA

Ekonomik ve sosyal OHAL

‘Sarı Yelekliler’i ‘Haydutlar’ diyerek ağır ifadelerle eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, en sonunda geri adım atmak zorunda kaldı. Televizyondan halka seslenen Macron, “Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal” ilan edeceğini açıkladı. Halkın öfkesinde haklı olduğunu vurgulayan Fransa lideri, “Sorumluluğumu kabul ediyorum, sözlerimle insanları kırdım” ifadesini de kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
​Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, akaryakıt zamlarıyla başlayan ve on binlerce ‘Sarı Yelekli’nin katıldığı protesto gösterileri karşısında pes etmek zorunda kaldı. Protestoların zirve yaptığı günlerde ‘Sarı Yelekliler’e “haydutlar” diyen ve kesinlikle geri adım duyuran açıklayan Macron, dün akşam televizyondan halka seslenerek, “Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğini” açıkladı. Macron, “sorumluluğumu kabul ediyorum, sözlerimle insanları kırdım” ifadesini de kullandığı konuşmasında, hareketin kızgınlığını azaltmasını umduğu ekonomik adımları duyurdu.

Sarı Yelekliler, Macron’un Ulusa Sesleniş konuşması nı, eylemler sonrası kaldıkları çadırlarda dikkatle izledi.

ÖFKELERİ HAKLI

Macron, “Şirketlerden çalışanlarına yıl sonu primi vermesi talep ediyorum. Bunun yanı sıra ayda 2 bin eurodan az alanlara zam yapılacaktır.” dedi. Macron’un açıklamalarından satır başları şöyle: Ülkede derin ve haklı bir öfke mevcut. Son 18 gün içerisinde bu sorunu uygun şekilde çözemediğimizin farkındayım. Bu krizden çıkmanın birlikte bir yolunu bulabiliriz. Derin bir kızgınlık var. Ve bu anlamlarda meşruydu. Sabah kalkan bir çalışan, ay sonunu getirme endişesi taşıyor. Biz buna korkakça yaklaştık. Bu insanları unuttuk.

Reform gerekiyor

Şirketlerden çalışanlarına yıl sonu primi vermesi talep ediyorum. İnsanların gösterdiği çaba maaşlarına oranla çok yüksekti, bu parlamentoda görüşülecek ama burada durmamalıyız. Büyük şirketlerin de bize destek olması gerekiyor. Bu hafta içi önemli kararlar vereceğim. Derin bir devlet reformuna ihtiyacımız var.

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