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Dünya

Ekvador'da silahlı kişilerin atmayı unuttuğu el bombası kaçtıkları araçta patladı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un kuzeyinde, bir eve silahlı saldırıda bulunan 6 kişiden 4'ü kaçmaya çalıştıkları araçta unuttukları el bombasının patlaması sonucu öldü, iki kişi yaralandı.

07:58 . 7/09/2023 Perşembe
AA
Unutulan el bombasının birkaç metre ilerleyen araçta infilak etmesi sonucu 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Unutulan el bombasının birkaç metre ilerleyen araçta infilak etmesi sonucu 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Ülkenin Santo Domingo de los Tsachilas eyaletinde bir eve silahlı saldırıda bulunan 6 kişi, olay yerinden kaçtıkları arabada el bombasını atmayı unuttu.


Unutulan el bombasının birkaç metre ilerleyen araçta infilak etmesi sonucu 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.


Güvenlik kamera kayıtlarında, bir eve ateş eden silahlı kişilerin bir süre sonra araca bindiği ancak birkaç metre ilerledikten sonra arabanın patladığı görülüyor.

Ekvador basınında çıkan haberlerde, olayın 4 Eylül'de yaşandığı bilgisi paylaşıldı.





#Ekvador
#PATLAMA
#Güney Amerika
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